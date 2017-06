Rafael Acosta, un loco que ha trascendido en la música por seis décadas

El cantautor mexicano Rafael Acosta, líder de la emblemática banda de rock and roll Los Locos del Ritmo y creador de "Tus ojos", dijo que es "un loco que ha dedicado su vida a la música", y con toda cordura ha logrado permanecer vigente en los escenarios, lo que celebrará con un libro autobiográfico y un disco con temas inéditos.

En entrevista con Notimex previa a la presentación que tuvo la víspera en el Casino Life en la Ciudad de México, Acosta puntualizó que comenzó su carrera a los 16 años en 1958 con su primer grupo Los Locos del Ritmo y a partir de entonces no ha dejado la música, ha creado diversos grupos y sobre todo ha buscado fórmulas que lo han llevado hasta la actualidad a ser un representante del rock and roll.

Hoy en día lucha por tener presencia musical, por lo que como Rafael Acosta y sus Locos sigue tocando puertas para buscar presentaciones, incluso ya está por terminar de grabar su nuevo disco.

Para que la inspiración esté de su lado, ha recurrido a la locura porque consideró que "para estar en este mundo, para dedicarse a la música u otras artes, hay que estar un poco loco, hay que prenderse" y eso es lo que ha hecho el ex baterista que está por sacar su libro autobiográfico "Más loco que ayer".

"Yo creo que todos estamos hoy un poquito más locos que ayer, y mañana se repetirá la fórmula", enfatizó Acosta, quien compartió que en su próximo álbum cantará rock con un sonido más fresco para conquistar a nuevos seguidores.

"Ya ni me interesa llegarle a los de mi época, esos ya se murieron, o ya se quedaron en su casa tapaditos tomándose su chocolatote. Yo quiero llegarle a la gente joven con toda la experiencia que tengo, con temas nuevos para volverme a posicionar en el gusto de la gente", subrayó Acosta, quien adelantó que sus nuevas canciones describen diversas situaciones.

"Cristo fue negro" es uno de los temas que interpretará y en el que hace referencia a la época de los Kukusclanes cuando asesinaban a los negros; "Yo no quiero" es de desamor; "Hogar dulce hogar" es romántico, y "Te voy a dar tu merecido" es otro título que incluirá en su álbum.

El libro biográfico que estará a la venta antes de que termine el año tendrá más de 500 fotos y más de 600 hojas; la primera será su acta de nacimiento para que la gente conozca dónde nació y dónde se desarrolló, y narrará sus inicios como integrante de Los Locos del Ritmo y todo lo que se vino después de 1958.

Acosta sigue en la búsqueda de innovar el rock and roll y ha tenido la oportunidad de hacer diversas pruebas con la música.

Incluso, ha hecho combinaciones como la que realizó en los 70 con el grupo Los Locos, con los que grabó el tema "Viva Zapata", en el que fusionó el sonido del rock and roll con el mariachi y el cual tuvo éxito fuera de México.

Aunque la canción "Tus ojos" es la más representativa de todo lo que ha escrito, fue creada en 1958 y Toño de la Villa, vocalista de Los Locos del Ritmo la interpretó, se convirtió en un éxito tan grande que cuenta con 54 versiones y hoy en día la Sociedad de Autores y Compositores México (SACM) lo ha catalogado una "Joya Musical".

"Esta canción se ha grabado en ritmos distintos: en mariachi, bolero, danzón"; sin embargo, para el gusto de Acosta, las dos mejores versiones grabadas son la que hizo Toño de la Villa y la que hace 23 años plasmó a dueto con Marco Antonio Solís, "El Buki".

En cuanto a la versión que hizo con "El Buki", dijo que no la puede sacar al mercado por "pura burocracia" y por cuestiones de permisos, aunque manifestó su confianza de que pronto un joven exponente de la música actual haga la versión 55, "a ver si vendemos por lo menos un milloncito de copias", destacó.

Perdurar en el gusto del público 60 años, para Acosta no ha sido difícil, porque se dedica a hacer música que es lo que más le gusta en este mundo, y "lo hago con mucho empeño y poniéndole todo mi esfuerzo".

Aunque no olvida algunos momentos no tan dulces que ha vivido, uno de ellos es que en su juventud no eran muy bien vistos por las agrupaciones vigentes de la época.

"Los músicos viejos de las orquestas nos veían medio feo, porque de pronto llegábamos a desplazar a los músicos del Conservatorio por unos escuincles que apenas si sabíamos tocar, pero traíamos la música para identificarnos con la gente joven, sin tener una gan enseñanza académica", subrayó Acosta.

El cantante dijo que su tiempo lo emplea en dos partes: una para solucionar problemas que se presenten relacionados con su carrera; la otra mitad de su tiempo la emplea "para buscarme esos problemas, porque nunca he estado en mi casa en mi zona de confort esperando a que me hablen, yo salgo a buscar, a luchar, a vender".

Acosta aseguró que a sus 75 años de edad tiene la capacidad de resolver cualquier problema que se le presente. Añadió que ha habido épocas en las que cuenta con representante artístico y otras no, hoy en día sí tiene a alguien que le ayuda con dicha labor.

Entre las anécdotas que ha vivido destaca la felicitación que le dio "El Rey del Rock", Elvis Presley, luego de escucharlo cantar en 1968 en el Red Velvet, de Hollywood, California.

En dicha época con los Locos del Ritmo cantó en el Whisky a Go Go de Sunset-Boulevard, en donde alternó con grupos como Los Them, de Van Morrison, Los Byrds, de Géne Clarck, y The Doors, de Jim Morrison, a quienes por cierto dijo demandaron porque les robaron un amplificador.

En 1975 representó a México en la edición cinco del World Popular Song Festival de Yamaha, Japón, por lo que con su grupo Mr. Loco gana el Grand Prix imponiéndose a 36 países concursantes.

En 1977 representó a México en el Festival de Palma de Mayorca, España, con el tema "Nuevo amanecer", con el cual llegó a ser finalista.

Acosta actúa en diversos foros de la República Mexicana y la gente le pide que cante los temas de antaño, como "Tus ojos", "Pólvora", "Aviéntense todos", o "alguna de las clásicas me bajan del escenario".

"Por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de su corazón, nunca. Soy Rafael Acosta, hasta siempre", finalizó. (México (NOTIMEX)