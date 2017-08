Arturo Cambeiro Elementary School: Recibieron con brazos abiertos a padres y alumnos

Por Roberto PELÁEZ

La mañana del sábado 12 -a pocas horas de iniciar el nuevo año escolar-, la escuela primaria Arturo Cambeiro se convirtió en un hervidero de gente, directivos, maestros, padres, niños... era la fiesta de bienvenida.

Todo fue muy bonito, organizado, señaló a El Mundo María Guadalupe Estrada, quien llegó con el pequeño Erick de la mano y un bebé en brazos.

Nos recibieron en la misma puerta, una maestra, y me preguntó por el año que va a comenzar Erick, llamó a otra que nos llevó hasta donde estaban niños de primer grado; después nos trajeron dulces, prosiguió.

La actividad de bienvenida, tal como habían previsto los organizadores, devino en una fiesta... fue un bonito evento para conocernos o volver a encontrarnos luego de las vacaciones y el regreso a clases.

Dicen que lo que bien comienza bien debe terminar, y mire que la bienvenida del sábado quedó muy organizada, con los niños accediendo a libros, calendarios, lápices, entonces el año escolar va ser exitoso, subrayó Rodolfo Juárez.

Luego de echar una ojeada al calendario y conocer a la maestra de su niña Jocelyn, Rodolfo agregó que el calendario escolar es muy útil, todos los padres debemos tenerlo, conocer cuáles serán los días feriados; también pude agarrar un programa de las librerías del Condado de Clark, y el Reportero, un periódico muy útil que publica el Distrito Escolar, abundó, que siempre trae información para los padres, fue muy bueno que llevaran la publicación a la fiesta de bienvenida

El entrevistado precisó que antes de moverse con su familia a las proximidades de Harris entre Eastern y Mojave buscó información sobre el aprovechamiento escolar y los resultados de los exámenes en la escuela, no me gustó lo que encontré, dijo, promedios bajos, pero no somos gente que se rinde, vemos esos resultados como algo a vencer, que requiere más de los estudiantes, de los padres, y de los maestros, es importante que cada uno cumpla su parte, por eso veo como una buena señal lo de la bienvenida, algo familiar, externó.

La principal de la escuela Arturo Cambeiro, junto al claustro de maestras, también tuvieron la posibilidad de conocer a padres y estudiantes; se mostraron agradecidas por la presencia del semanario El Mundo, siempre cerca de la comunidad, dijeron. La Arturo Cambeiro Elementary School acoge a alrededor de 600 alumnos.

Telma Godínez, quien vive a poco más de 200 metros de la escuela destacó que sus cuatro hijos estudian en la Cambeiro, bueno, explicó, la mayor ya pasó a una Middle por la calle 28, pero aquí tengo otra hembra y dos varones; me gusta esta escuela y no por lo cerca que nos queda, las maestras son muy buenas, se involucran en las actividades de los niños, y mis hijos están contentos, asistimos a todas las actividades, indicó con las manos llenas de útiles escolares.