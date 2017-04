Confrontación de ideologías: La comunidad LGTBQ no se cruzó de brazos

Por Ariel T. RODRÍGUEZ

La sede de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) se convirtió en el epicentro de la confrontación entre dos grupos con valores opuestos. Uno de los grupos presentes, integrado por miembros de la Iglesia Bautista Westboro, conocida por sus controversiales protestas, valores religiosos y conservadores, además de un lenguaje provocativo en contra de la comunidad gay, católicos, judíos, musulmanes, soldados y políticos, entre otros.

Todo empezó cuando la iglesia anunció en su página de internet que harían presencia en la dicha universidad. Sin embargo, rápidamente organizaciones que apoyan a la comunidad LGTBQ (lesbiana, gay, transexual, bisexual... etc.) se organizaron y decidieron confrontar a los religiosos cara a cara.

“Alguien posteó algo en Facebook y todos nos organizamos rápidamente en línea”, comentó Lindsay Oden, uno de los organizadores de la protesta en contra de la iglesia.

Oden es parte de una de las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBQ: Las Vegas Industrial Workers of the World.

“Protestamos porque desaprobamos la opresión de la iglesia en contra de la comunidad gay”, agregó Oden. “Yo trabajo aquí en la universidad, entonces lo que estas personas (miembros de la iglesia) hacen aquí, me afecta”.

La policía metropolitana recibió a ambos grupos en las zonas conocidas como Free Speech Zones, o zonas de libertad de expresión, la cuales son designadas por UNLV como áreas especiales para aquellos que deseen mostrar actos de protesta sin importar sus ideales. Y fue en una de estas áreas, calles Maryland y University Drive, donde ambos grupos hicieron acto de presencia.

Cabe mencionar que la comunidad LGTBQ superó por bastante el número de protestantes de la Iglesia Bautista Westboro. Los religiosos cargaban letreros que enfatizaban el odio hacia los actos homosexuales: “Dios odia a los gays”, “Pecadores”, y “Morirán en el infierno”, entre otros. Mientras que la comunidad LGTBQ y sus simpatizantes, usaron su icónica bandera de arcoiris y letreros que recalcaban el amor, igualdad y tolerancia.

A pesar de los pocos metros de distancia entre los protestantes, no hubo ningún acto de violencia. En su mayoría solo se escucharon habladas y discusiones agitadas entre ambos grupos. En gran parte, la policía sirvió como barrera y moderador del orden.

Las protestas, que empezaron entre las 6 am y 8 am, rápidamente captaron la atención de varios estudiantes y medios de comunicación. Otras protestas tomaron lugar en escuelas como CSN y Clark High School, pero la que se llevó a cabo en UNLV abarcó más cobertura. A pesar de no haber durado más de una hora, el rumor de la confrontación se esparció como pólvora atrayendo a más estudiantes y otros curiosos.

La UNLV recientemente implementó nuevas normas en sus políticas de baños, adoptando baños especiales para la gente transgénero. Además, fueron votados una de las universidades con más diversidad en la nación por U.S News y World Reports.