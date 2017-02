Contamos con siete federaciones registradas: cónsul Elizondo

Por Roberto PELÁEZ

En este momento contamos con siete federaciones, otras dos que están en vías de renovación, además de tres grupos empeñados en reunir la cantidad de clubes que se exigen para formar sus respectivas federaciones, explicó a El Mundo Jorge Elizondo, quien atiende asuntos comunitarios en el Consulado de México en Las Vegas.

Durante la plática se pudo conocer que están registradas federaciones de Jalisco (dos), Hidalgo, Tacámbaro, Guerrero, Morelos y de la Ciudad de México, a ellas se unen, involucradas en el proceso de renovación, las de Michoacán y Durango, destacó el cónsul Elizondo.

Se exige, dijo, que cada federación esté compuesta por cinco clubes, ahí tenemos por ejemplo el caso de los colimenses que forman cuatro clubes y necesitan trabajar para registrar al quinto y estar en condiciones de formar su federación... en situación más o menos parecida aparecen agrupaciones de Puebla y del estado de México.

Necesitamos crear las condiciones necesarias, formar un quinto club y registrarlo de manera oficial para de inmediato ir al siguiente paso que sería formar la Federación de Clubes de Colima, para ello, está claro, tenemos que trabajar, mostrar nuestra organización y deseos de hacer, de continuar ayudando a los territorios de donde procedemos, subrayó Miguel Gutiérrez, quien preside el Club Minatitlán-Colima.

A veces se dice fácil, señaló Gutiérrez, sin embargo no queremos atraer a un quinto club, registrarlo, crear la mencionada Federación, y que no haya detrás un trabajo que respalde, entonces tengamos que desintegrar... preferimos ir despacio pero sin dejar de hacer, de ‘tenerlo todo bien amarrado’, argumentó.

Las comunidades y municipios de donde vinimos todos necesitan de nuestra ayuda, apuntó Gutiérrez, sin embargo como veo las cosas lo mejor es estar organizados, ese es el primer paso, hacernos fuertes, no es formar grupos, registrar, y no tener un trabajo consolidado, así no es la cosa, lo primero es que cada club muestre lo que ha hecho, echarle ganas para seguir adelante, y cinco clubes con una labor reconocida dan pie a una federación fuerte, que es lo que necesitamos, sin que el entusiasmo nos juegue una mala pasada, abundó.

Conocemos nuestros lugares de procedencia, sus necesidades, argumentó Gutiérrez, hasta dónde puede llegar nuestra ayuda como club, la contribución para pavimentar, hacer una cancha, poner un techo, hacer o ayudar en la remodelación de una capilla, pero una Federación ya es más fuerte, deja claro que hay una organización, y juntos podemos hacer más, hasta exigir más, porque hay gobernadores municipales que no valoran nuestra ayuda y esa posición no facilita las cosas, trae decepción, la gente se desanima.

Sumar un quinto club de Colima, formar la Federación es un reto, trabajamos en esa dirección... ojalá pronto podamos ser la octava, la novena, la décima Federación registrada en el Consulado de México, pero hay que trabajar, concluyó el líder de Minatitlán.