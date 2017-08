Cumple 10 años la Academia Civil Hispana de Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

Con la motivación de arribar dentro de poco a sus primeros 10 años, el miércoles 23 comienza otra versión de la Academia Civil Hispana en la ciudad de Las Vegas, la segunda del año, según informó para los lectores de El Mundo David Ciénega, director de la misma.

Los participantes, explicó el entrevistado, conocerán cual debe ser la conducta a seguir por los ciudadanos cuando los detiene un oficial de la Policía, cuales son los deberes y derechos, los pasos a seguir para denunciar un delito, y reitero, porque lo hemos precisado en otras oportunidades, la comunidad debe tener bien claro que no trabajamos vinculados a inmigración, no ofrecemos información sobre estatus migratorio... insistimos, nuestra prioridad es hacer cumplir las leyes, velar por la tranquilidad ciudadana, y ese tema queda claro en cada una de nuestras Academias, sin embargo no resulta ocioso volver sobre él, insistió el oficial Ciénega, a quien también se puede encontrar en la sede del Consulado de México en Las Vegas.

Como hemos informado, la Academia comienza el miércoles 23, siempre con temas relevantes para la comunidad, impartidos por oficiales bilingües debido a nuestro propósito de que los asistentes comprendan, no se vayan a sus casas con dudas, se les explica en su idioma, y ellos tienen la posibilidad de preguntar sobre cualquier asunto sobre el que tengan alguna inquietud, dijo. Inmigración, cómo obtener recursos al alcance de la gente, información sobre la salud, y lo concerniente a asuntos internos de la Policía.

Para nosotros como directivos de la Academia, afirmó, resulta relevante que la comunidad comprenda que no debe estar distanciada de la Policía, que no se debe ver con miedo a los oficiales, por el contrario, ambas partes deben trabajar de manera estrecha, y en ese sentido la Policía organiza numerosos eventos con la aspiración de atraer y compartir con la comunidad; entendemos que los oficiales no pueden cumplir de manera cabal su trabajo sin la colaboración de la gente, y lo que nos anima es que todos puedan ir a la escuela, al trabajo, disfrutar sus vacaciones, de manera tranquila, confiados en que la Policía cumple su papel, que es precisamente velar por esa seguridad.

Respecto al cumpleaños de la Academia Civil Hispana de Las Vegas, trascendió que el martes 5 de septiembre ésta cumple sus primeros 10 años; Jorge Castro, explicó Ciénega, resultó el primer director, la fundamos juntos en el 2007, él se mantuvo al frente hasta el 2011 en que lo sustituyo, subrayó con optimismo el oficial. El miércoles 13 de diciembre vamos a celebrar graduación y nuestro décimo aniversario, afirmó, y hemos cursado invitación al gobernador Brian Sandoval, va a resultar algo bueno, concluyó.