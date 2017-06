Departamento de Policía de NLV mantiene abierta la línea de comunicación

Por Roberto PELÁEZ

Uno de nuestros principales objetivos, aparte de aspirar en todo momento a mantener la tranquilidad ciudadana, es tener abierta nuestra línea de comunicación con la comunidad, estrechar los vínculos entre el Departamento de Policía de North Las Vegas y la gente, afirmó Soledad García, especialista de prevención.

En tal sentido, abundó, la organización de numerosos eventos con la participación de la comunidad rinde frutos, eso nos permite compartir, conocer más de la policía, platicar, preguntar al jefe del departamento u otro oficial.

La llamada Noche Nacional de Unidad, explicó la entrevistada, como su nombre lo indica, es una actividad de alcance nacional que propicia la unión, tiene lugar cada año, se entregan recursos, la gente conoce parte de nuestra técnica, podemos intercambiar por alrededor de tres horas.

Y están otros eventos, como ‘Desayuno con un policía’, o el muy sensible ‘De compras con un policía’ que permite relacionarnos con niños enfermos, a ellos se les asigna una cifra de dinero para que compren lo que deseen, y también podemos mencionar a’Halloween’, con entrega de dulces a los pequeños, destacó la especialista.

Por otro lado, apuntó, exponentes del Departamento acuden a ferias de salud o de empleo dirigidas a veteranos, los oficiales atienden a quienes se acercan con inquietudes o sencillamente con deseos de trabajar dentro de nuestras filas; nos vinculamos también a las organizaciones y campañas para evitar ahogamientos, entregamos folletos con numerosa información, consejos a seguir para evitar robos en caso de que la familia salga de vacaciones, y también para evitar accidentes o tragedias con los disparos al aire.

Aunque las mencionemos casi al final no podemos restar importancia a las Academias Civiles, que dicho sea de paso recientemente tuvo su graduación, en ellas un grupo de personas, previa matrícula, se adentra en las leyes, los derechos, aprende a ser un buen testigo por si en determinado momento debe actuar como tal, y muchos aspectos importantes que inciden en la vida de la comunidad.

Las llamadas juntas comunitarias, dijo, resultan casi como la cereza del pastel, se efectúan cada tres meses, ahora nos reciben en la iglesia San Cristóbal, estuvimos también en el City Hall de North Las Vegas, en estas juntas la gente puede escuchar, hacer preguntas, referirse a los problemas que la afectan, y siempre algún oficial o hasta el mismo jefe de la policía pueden responder, aconsejar, sugerir los pasos a seguir para solucionar el problema.

Como bien ha reiterado el jefe del Departamento de Policía, no pertenecemos a Inmigración, no somos del ICE, además, él ha destacado que la Policía sola no va a resolver las dificultades que se presenten, como tampoco lo hará la comunidad por su lado, debemos trabajar unidos.

A propósito el venidero miércoles 7 vamos a efectuar nuestra junta comunitaria, en la iglesia San Cristóbal, desde las 6:30 de la tarde, la entrada es libre, allí esperamos a la comunidad, finalizó.