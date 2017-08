Dreamers dan la cara con valentía en el Quinto Aniversario de DACA

Por Roberto PELÁEZ

Lo más importante es celebrar que cinco años después DACA existe, pero no podemos cruzarnos de brazos, la batalla continúa, pues sabemos que aquello no fue más que una curita de mercuro cromo, aseguró el congresista Rubén Kihuen durante la celebración por el aniversario número cinco de DACA en la sede del Consulado de México en Las Vegas.

Ante figuras conocidas como el cónsul Alejandro Madrigal, el vice alcalde Isaac Barrón y los deportistas Jessie Vargas (boxeo) y Ricardo Laguna (deportes extremos/bici), además de un centenar de personas, el congresista insistió en la necesidad de proteger lo que tenemos, DACA no es una ley, no es mucho, no es lo que necesitamos, pero el país vive una situación en que es preciso proteger lo que hemos alcanzado y no descansar hasta obtener lo que deseamos, tenemos derecho, afirmó.

Necesitamos, dijo, una comunidad despierta, que salga a votar llegado el momento, y recordó que en las elecciones presidenciales del 2016 unos 16 millones de latinos no ejercieron su derecho en las urnas... tenemos que darle voz a la comunidad latina, resaltó.

Emocionado, el también profesor de Rancho High School, Isaac Barrón, explicó que hace cinco años, al aprobarse DACA se hincó de rodillas para dar gracias a Dios, es que durante 23 años he visto a cientos, miles de jóvenes con talento, con deseos de salir adelante, con potencial, quedar en el camino por su estatus migratorio, y eso es muy injusto, jóvenes que no son ni de aquí ni de allá, prosiguió, y eso rompe el corazón; DACA los hizo motivarse, es una oportunidad, sentenció.

Muchos jóvenes dieron a conocer sus testimonios, dejaron sentado lo que significó -y significa- DACA para cada uno de ellos, para sus padres, la comunidad; gracias a DACA pude salir de las sombras, comenzar a trabajar y costear una operación de cáncer en mi cuerpo, expresó una muchacha. Por primera vez pude salir sin miedo a buscar trabajo, ayudar a mis padres que lo dejaron todo atrás por un mejor futuro para sus hijos, apuntó otro de los que brindaron sus testimonios.

Jessie Vargas y Ricardo Lagunas resultan ejemplos de hasta donde pueden llegar los jóvenes hispanos cuando conjugan la fuerza de voluntad, el deseo de superarse y sobresalir en sus respectivas modalidades, gracias al talento y la entrega, sin dudas ambos se distinguen por su disciplina, ponen bien en alto el nombre de la comunidad hispana, de ahí su excelente hoja de servicios en el deporte.

Una representante del Nevada State Collage, localizado en Henderson, instó a los jóvenes a estudiar, a graduarse, a visitar su escuela, somos un colegio pequeño, pero allí se van a sentir en familia, aseguró; además los exhorto a explorar en busca de becas, apliquen, hay recursos, muchas maneras de ayudar para que puedan seguir adelante con sus estudios, el día de mañana ser profesionistas, ayudarse ustedes mismos, a sus familias, a la comunidad y el país, enfatizó.

Un grupo de Dreamers se puso de pie y caminó al frente para que los conocieran y de paso tomarse fotos con las autoridades y personalidades presentes en la actividad.

Fue el del pasado martes 15 en el Consulado de México, un evento emotivo, en el que primó la alegría, el optimismo... y el compromiso.