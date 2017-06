En la ciudad de Boulder City rindieron tributo a ex combatientes caídos

Por Francisco ALEJANDRE

Como cada año, cientos de personas -incluyendo líderes comunitarios y estatales-, se reunieron en el Cementerio Conmemorativo de Veteranos del sur de Nevada, para rendir homenaje a los militares y mujeres que han fallecido en la línea del deber. Más de 35 mil ex combatientes están enterrados en el cementerio, con cada lápida alineada con la precisión que caracteriza a los militares.

La ceremonia fue atendida por el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, Joe Heck, Rubén Kihuen, Catherine Cortez Masto y Elliot T. Anderson, entre otros. Este último realizó una importante iniciativa de ley que fue firmada por el gobernador al término de la emotiva ceremonia, realizada el pasado lunes 29 a la una de la tarde en punto.

En el panteón, las banderas estadounidenses vigilan y adornan las tumbas donde yacen los restos mortales de cada soldado americano, cada tumba guarda los sentimientos más encontrados del servicio militar, las historias que los postraron en ese lugar y las peripecias que hicieron por salvaguardar la soberanía y valores de nuestra cultura occidental.

Entre los reconocimientos destacaron el realizado a las distintas unidades del servicio militar, como son los Marines, Navy, Fuerza Aérea, Guardia Costera y US Army, todo en el marco de la solemne entonación del himno nacional de los Estados Unidos, que fue interpretado por Phil Esser.

El moderador, Carl Frogg, Chaplain VFW Post 36, distinguió a los veteranos residentes en el sur de Nevada, a Blue Star Mothers, y de manera especial a los Gold Star Parents, así como al comité organizador del evento y el grupo de voluntarios, que se encargaron de colocar una bandera en cada tumba y, posteriormente, retirarla para guardarla para la ceremonia del próximo año.

Una exhibición musical dio un toque de nostalgia, pero con cierta alegría al mismo tiempo, con la magna participación de Grand Opera Society of Las Vegas, cuya dirección coordinó y seleccionó los temas a interpretar: This is my Country, America The Beautiful, God Bless the USA y The Armed Forces Meddley, todas -en su momento- tocaron las fibras más sensibles de los presentes, algunos de ellos hasta dejaron que las lágrimas resbalaran por sus mejillas, en un claro reflejo de lo conmovedor del acto.

Al final, la unidad Firing Honor Guard DAV Black Mountain Chapter 12, realizó el impresionante disparo de 21 tiros al aire, en un sentido homenaje a los caídos en combate.

El gobernador Brian Sandoval habló en el acto y honró la memoria de ex combatientes, antes de firmar varios proyectos de ley que se realizaron para ayudar a los veteranos locales. “Porque siempre debemos entender que -cada día y cada hora-, y cada momento vale la pena agradecer a los hombres y mujeres por el sacrificio que hicieron para que disfrutemos lo que hoy tenemos”, señaló el gobernador destacando el intenso sol y las elevadas temperaturas que se registraron en la celebración del Memorial Day en Boulder City.