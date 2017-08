En Lake Mead el 21 de agosto; preparan fiesta para ver el eclipse solar

Por Francisco ALEJANDRE

Los parques nacionales de Estados Unidos serán los mejores sitios de observación para un raro eclipse solar, que atravesará la nación el próximo lunes 21.

Lake Mead National Recreation Area tiene contemplada una fiesta de observación gratuita en el centro de visitantes, la cual dará inicio desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía.

El eclipse 2017 es el primero, total, visible en los Estados Unidos desde el 26 de febrero de 1979. Antes de eso, el último eclipse que atravesó de costa a costa tuvo lugar el 8 de junio de 1918.

El 21, la sombra de la luna correrá a través de la tierra, cruzando desde la costa de Oregón, hasta el punto de salida, en Carolina del Sur. Ese recorrido de océano Pacífico a océano Atlántico tardará únicamente hora y media.

A través de los Estados Unidos, la gente fuera de la trayectoria de la totalidad, presenciará un eclipse parcial, pues la sombra de la luna cubre o eclipsa una cierta porción del sol.

En el lago Mead, el 71 por ciento del sol será eclipsado. El eclipse comenzará a las 9:09 a.m. y terminará a las 11:53 am con un pico a las 10:28 a.m.

Durante el eclipse, la luz del sol natural será interrumpida como la luna se mueve directamente entre el sol y la Tierra, proyectando su sombra en el planeta.

Los visitantes pueden ver con seguridad el eclipse, con personal de seguridad en el Lake Mead Visitor Center, usando un telescopio y gafas solares.

El Servicio Nacional de Parques invita a los visitantes para tener una oportunidad segura de ver durante el eclipse, ya que mirar el sol directamente, incluso sólo una fracción de sol antes del eclipse, puede causar daños oculares permanentes. Los filtros de sol hechos en casa y gafas de sol regulares no proporcionan suficiente protección para los ojos.

Para ver el sol durante el eclipse, utilice gafas especiales o un visor solar portátil.

La Sociedad Astronómica Americana, un socio de la NASA, ha verificado que estos fabricantes están distribuyendo gafas para el eclipse y telespectadores portátiles que cumplen con el estándar internacional ISO 12312-2 para tales productos.

Además de asegurarse de que los tonos de eclipse o los visores de mano cumplen con la norma de seguridad ISO, asegúrese de que estén en buenas condiciones. Si los filtros están rasgados, rayados, perforados o sueltos de sus marcos de cartón o plástico, deséchelos.

No mire el sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico sin un filtro especialmente diseñado. El sol puede dañar el sensor de la cámara y dañar sus ojos.

Para obtener más información sobre el eclipse y los mapas interactivos, visite https://eclipse2017.nasa.gov. Para obtener más información sobre el evento de visualización, llame al (702) 293-8990.

El siguiente eclipse solar visible en los Estados Unidos será el 8 de abril de 2024.