En reconocimiento a sus servicios, veterano recibió casa gratis

Por: Karina MUÑIZ

El pasado viernes 3 el veterano de guerra Raphael Pizarro recibió las llaves de lo que será su nueva casa para él y su familia, una casa de la que no tendrá que pagar ni un dólar pues ya fue pagada por el banco como parte del programa de Asociación de Veteranos de Bienes y Raíces y “Bank of America”.

El soldado Pizarro, veterano de la Armada Nacional, recibió una casa completamente renovada la cual fue donada por el grupo de Profesionales de Bienes y Raíces y Veteranos conocidos por sus siglas en Ingles (VAREP) la donación se hizo junto con el apoyo del Banco.

Pizarro se enlistó en la Armada Nacional en 1997 cuando acababa de cumplir 18 años y fue activado a combate en el año 2003 sirviendo como médico de combate en Irak. El soldado fue herido durante su estancia en Irak y fue dado de alta medicamente. Desde su regreso a los Estados Unidos el veterano ayuda a otros veteranos y miembros del servicio por medio del programa de enlace militar para la Universidad “Grand Canyon University”

El Director del programa VAREP Richard Mercado, que es el programa que dona las casas a los veteranos, en entrevista para este semanario explicó que este programa comenzó en el 2011 y su organización no lucrativa se dedica a ayudar a los veteranos a que obtengan sus propia casa sin importar su estatus económico.

Para poder ser seleccionado para el programa un trabajador social revisa la historia de cada veterano y lo nomina frente a un comité de jueces quienes elegirán a quien recibirá la casa. Cada caso puede ser diferente, comentó Mercado, cada veterano puede tener una situación financiera diferente, alguna enfermedad, o el tamaño de la familia es diferente y también sus necesidades.

El Director también indicó que la casa que se le entrega al veterano es una apropiada a las necesidades del veterano y su familia.

El soldado Pizarro vivirá en su nueva casa sin tener que pagar nada ya que las escrituras le fueron entregadas y ahora podrá vivir en ella junto con su esposa y cuatro hijos.

Mercado dijo que es importante que existan este tipo de programas para nuestros veteranos y de esta manera brindarles nuestro respeto y nuestro agradecimiento por su servicio a nuestra nación. Muchos de ellos dan su vida por proteger nuestro país y para que podamos vivir en libertad en esta gran nación, concluyó Mercado.

El Director, también veterano de guerra, dijo que este programa fue creado para recordar que no podemos olvidar a nuestros héroes como el soldado Pizarro.

Pizarro por su parte indicó que todavía no cree que ahora cuenta con su propio hogar sin tener que preocuparse si este mes va a poder pagar la renta o no sino que ahora esta casa es suya. Agradece al programa VAREP y Bank of America.