Funcionarios y estudiantes celebran aniversario 25 por partida doble

Por Roberto PELÁEZ

No todos los días se cumplen 25 años. La mañana del pasado viernes 18 cerca de dos mil estudiantes y alrededor de 150 maestros de Las Vegas Academy of the Arts (LVA) -y otras instituciones escolares- se le adelantan al sol, desde bien temprano se dan cita en el patio de la referida escuela para celebrar el primer cuarto de siglo del centro educacional y del programa magnet en la ciudad que duerme.

La alegría es contagiosa, hay sonrisas, abrazos, apretones de manos y aplausos. Pat Skorkowski, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark es de los primeros en llegar. Todos se felicitan. La presencia de Carolyn Goodman, la mayor de Las Vegas no se hace esperar y vuelven a aplaudir.

Disertan varios oradores, felicitan a Scott Walker principal de LVA, instan a los jóvenes a estudiar, a llegar tan lejos como sea posible, a dominar la ciencia y la técnica, convencidos de que el futuro les pertenece. Hay representantes de la Ed W. Clark High School y la Mabel Hoggard Elementary School; trasciende que en los últimos tres años han abierto sus puertas 12 escuelas vinculadas al programa magnet. La algarabía es enorme.

El superintendente elogia el desempeño de la escuela, la entrega y dedicación de maestros y alumnos, resalta la importancia que reviste el programa magnet, llama a hacer valer el potencial y de manera breve destaca el trabajo que se lleva a cabo para que Nevada, con el concurso de todos mejore su ubicación a instancia nacional.

Por su parte el joven Miguel Dávila, de la oficina de la senadora Catherine Cortes Masto, en nombre de la reconocida amiga de la comunidad hispana entrega dos certificados, uno a la escuela por su cumpleaños -destaca- y otro al superintendente por el programa que arriba a 25 años.

La senadora aspira, explica, que la educación en Nevada sea de las mejores del país, ella concede mucha importancia a la educación, le resulta una prioridad, quiere que los jóvenes estudien y se gradúen, se preparen para enfrentar las exigencias del futuro, de un futuro próximo que requerirá de personas especializadas capaces de dominar la tecnología y enfrentar con éxito las oportunidades de trabajo que se abrirán en el estado, subraya.

En exclusiva para los lectores de El Mundo Dávila sostiene: es un verdadero orgullo que cada año sea mayor el número de estudiantes hispanos que ingresa a las universidades, esperamos se gradúen, ayuden a sus familiares, a la comunidad y a esta nación que los acoge.

La mayor Goodman dice las palabras de clausura, insiste en lo relevante de la educación, externa que siempre habrá dificultades, pero los maestros y los estudiantes tienen la última palabra, sin educación, sin jóvenes preparados no podemos llegar tan lejos, y la educación es algo, puntualiza, que no puede descuidarse, hay que revisar todo lo que deba revisarse, adoptar medidas, conseguir gracias a la labor de todos mejores resultados... pero hoy es un día de fiesta, Las Vegas Academy of the Arts llega a su aniversario 25, por eso me llena de orgullo y satisfacción entregar a Scott Walker esta proclama que fija el 18 de agosto como el Día de Las Vegas Academy. Llueven los aplausos.