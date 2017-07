Jugadores de Vegas Golden Knights atendieron a mil desamparados

Los hombres crecen cuando han hecho algún bien: José Martí

Por Roberto PELÁEZ

Exponentes del equipo Vegas Golden Knights, de jockey sobre hielo, dieron otro paso en pos de vincularse aún más a la comunidad al preparar y servir comida para alrededor de mil personas el pasado martes 27 de junio en la sede de Caridades Católicas, en el 1501 al norte de Las Vegas Boulevard.

Como se conoce Caridades Católicas brinda servicios todo el año, más que todo a personas desfavorecidas, la del mencionado martes fue una jornada emotiva en la que primó el entusiasmo entre personal de la entidad, los deportistas, voluntarios, y por supuesto las casi mil personas atendidas (hombres, mujeres y niños).

En medio de las expectativas hicieron su entrada al comedor los jóvenes integrantes de Vegas Golden Knights y los aplausos no se hicieron esperar.

Tras resaltar la importancia del gesto y lo que significa para la comunidad, el diácono Tom Roberts invitó a los presentes a orar para bendecir los alimentos y agradecer la posibilidad de ayudar al prójimo, a las personas que tienen menos.

Los voluntarios, por su parte, aprovecharon para tomarse fotos con los deportistas, antes de que éstos recibieran indicaciones de cómo proceder para servir a los comensales.

Rakel Cejas fue de las pocas hispanas que acudió a la cita, y en plática para los lectores de El Mundo agradeció la acción, soy salvadoreña, dijo, y no me ha ido bien aquí, en parte por no saber organizarme, usted sabe, una es débil y comete errores, pero estoy aquí y agradezco tanto la comida, como la acogida, todo muy bonito, apuntó.

Los deportistas se mostraron diligentes, atendieron a todos con rapidez, en ocasiones respondieron preguntas de algunos comensales, coincidieron en que era una oportunidad excelente para conocer que hay muchas personas con necesidades.

Esto es algo especial, comentó Minoides Cantú, que un grupo de deportistas prepare la comida, te traiga los platos a la mesa, eso no se ve todos los días, y doy gracias a Dios por la atención, pensé que iban a tardar más en servir, pero todo fue muy rápido y hasta preguntaban qué necesitas.

Junto a un plato contentivo de pollo, pastas, pan, papas, vegetales, los beneficiados tenían también un pedazo de pastel de chocolate, manzanas y una botella de agua.

El pasado marzo miembros de Vegas Golden Knights se acercaron a la comunidad en un fructífero intercambio con AutoNation Toyota, en las proximidades de Sahara y Jones, al oeste del valle, donde hubo hasta demostraciones de jockey y el ex jugador Murray Craven ofreció indicaciones a un grupo de estudiantes.

Quiere decir que Vegas Golden Knights considera algo relevante el vínculo con la comunidad, de ahí su participación en diferentes eventos y su ayuda a quienes tienen menos.