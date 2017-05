La diversidad cultural alcanzó la mayoría de edad en Silverado HS

Por Roberto PELÁEZ

Pese a ser una persona optimista por naturaleza, Marbella Alfonso se llevó una sorpresa en la denominada ‘Noche de diversidad cultural’, que acogió la Silverado High School, donde se dieron cita representativos de más de 25 países, por lo que muy bien se puede asegurar que el evento alcanzó la mayoría de edad aunque sólo acumula cinco ediciones.

Comencé con esta actividad en Chaparral High School, explicó, cuando comprobé que había alumnos de tantas culturas diferentes, por supuesto, asimiladas en sus países de origen; ya en la preparatoria Silverado el año pasado, el evento dio muestras de un crecimiento y una aceptación que no esperaba, pero lo que acaba de suceder se fue por encima de todas las expectativas, resaltó la entusiasta profesora, oriunda de California.

Tras conocer a alumnos de diferentes nacionalidades, con múltiples tradiciones, sus fuertes raíces culturales, todo lo que tenemos en común, argumentó Alfonzo, considero que cada vez más debemos acercarnos a la diversidad, interiorizar que hay otras culturas, muchas, de ahí el interés de propiciar el acercamiento a través de ‘Noche de diversidad cultural’, un escenario para que la gente muestre lo suyo, lo heredado de padres, abuelos... no tengo dudas de que la diversidad cultural es un libro abierto al que es preciso asomarse, beber de él, afirmó.

Se imagina, tuvimos exponentes de la cultura europea con vestuarios, danzas, música, comida de Irlanda, Alemania, Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Grecia, Rusia, Italia; también conocimos de Colombia, Uruguay y Venezuela; de Etiopía por África, lo cual ya de por sí es un lujo, sin embargo participaron también exponentes de Asia (Japón, China, Filipinas, Pakistán), y ni hablar de Estados Unidos (Nueva York, Chicago), México, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas, entre otros, incluido Aztlán, que es un lugar de donde dicen que vinieron los aztecas cuando llegaron al valle de México... en el 2018 va a ser muy difícil esto que vivimos en la Silverado, vaticinó.

Luego agregó para los lectores de El Mundo: se sumaron muchos patrocinadores, profesores, vecinos, la gente hizo suya esta fiesta de la diversidad cultural que permite aprendamos todos, conozcamos aspectos de la música, la comida, que tal vez ni nos imaginábamos, cada país, su gente, es dueño de una cultura, de raíces y tradiciones, y no hay nada malo en conocerlas, al contrario, enriquecemos nuestra cultura, ahí radica el éxito de ‘Noche de diversidad cultural’.

Alfonso, quien inició estos eventos hace unos cinco años, agradeció a todos, no quiero mencionar nombres para no correr el riesgo de que se me olvide alguien, destacó, pero extiendo mi agradecimiento a cada uno de los participantes, incluidos los voluntarios, sin el trabajo, el apoyo, el aliento de cada uno de ellos hubiera sido imposible un evento de tanta envergadura, de cultura disímiles, que invita a realizar las cosas aún mejor el año próximo, sentenció la entrevistada con el entusiasmo de siempre.