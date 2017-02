La Policía Metropolitana de Las Vegas no deporta a nadie: Oficial Ciénega

Por Roberto PELÁEZ

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) no ha deportado, ni siquiera ha contribuido a la deportación de alguien, no lo hace ni lo va a hacer, afirmó categórico el oficial David Ciénega, quien funge como responsable de la Academia Civil Hispana y acumula alrededor de 25 años dentro de las llamadas fuerza del orden.

Es muy importante que la gente pierda el temor a los oficiales de LVMPD, apuntó el entrevistado, que crea que éstos van a deportar a la persona que detengan, no es así, rotundamente no, resaltó.

Llevamos a cabo numerosos eventos, muchas actividades cuyo objetivo primordial es propiciar el acercamiento entre la comunidad y los oficiales, insistió, pretendemos que la gente nos vea como agentes que estamos a favor y velamos por la tranquilidad ciudadana.

Sabemos que hay temor, que muchas personas consideran que si la Policía los detiene va a viabilizar o facilitar información para que las deporten, reitero, pueden estar tranquilas, no es así; no lo hicimos antes, no lo hacemos en estos momentos ni lo vamos a hacer... pueden poner ese temor a un lado, es más, es muy importante que pierdan el miedo. Si alguien dice que un oficial de Metro informó, dijo algo para que una persona fuera deportada, se trata de un rumor infundado, quiero dejar bien claro que no lo hacemos.

Por la Policía Metro no van a deportar a nadie, así de sencillo, remarcó. Nuestra razón de ser, subrayó, es empeñarnos en garantizar la tranquilidad ciudadana, que las familias acudan al trabajo, a la escuela, a las tiendas, puedan hacer sus diligencias, ir de vacaciones, confiadas, tranquilas; combatimos el delito, lo enfrentamos, en función de esa tranquilidad que necesita cada persona y su familia, abundó.

Respecto a la Academia Civil Hispana, que en septiembre cumple 10 años, Ciénega enfatizó, el pasado miércoles 8 se impartieron tres clases correspondientes a la quinta semana de lecciones, y entre los temas platicamos sobre el ‘crimen juvenil’; dotamos a las 36 personas inscritas en la Academia de todo lo relacionado con este importante asunto.

Las clases, como hemos informado antes, las imparten oficiales bilingües, sostuvo, tratamos de que los estudiantes aprendan, tengan la confianza suficiente para preguntar sobre cualquier cosa que no entiendan, estamos en la mejor disposición de explicar... en 10 años tenemos ya una cifra considerable de graduados; la próxima graduación va a ser el 10 de mayo. El oficial Ciénega está al frente de la mencionada Academia desde el 2011, luego de que fuera fundada por el teniente Jorge Castro en el 2007.