Promueven civismo y responsabilidad civil entre estudiantes de High School

Por Francisco ALEJANDRE

Un programa que no tiene mucha difusión, pero que ha dado excelentes resultados en la revaloración de conceptos entre estudiantes de nivel preparatoria es el conocido como: “We the People: The Citizen and The Constitución”.

La competencia que se desarrolla anualmente tiene alcance nacional, aunque los ganadores primero deben hacerlo en sus respectivos estados.

En Nevada, se llevó a cabo la final el pasado sábado 4, en la escuela West Career and Technical Academy, 11945 W. Charleston Blvd., participaron 12 prepas: ocho del Distrito escolar del Condado de Clark y cuatro del norte del estado.

Los ganadores fueron los estudiantes de Reno High School.

Nosotros el Pueblo: El Ciudadano y la Constitución, tiene como objetivo principal promover la competencia cívica y la responsabilidad entre los estudiantes de primaria y secundaria de la nación.

El diseño del programa de instrucción, incluyendo su innovadora actividad culminante, hace que tenga mucho éxito, tanto con los profesores, como con los estudiantes.

La competencia fue patrocinada por la Barra de Abogados de Nevada.

“El programa es bueno, me ha ayudado mucho en el conocimiento de las leyes de mi país, pero más allá de todo esto -que es muy positivo- me permitió dar a conocer a nivel estatal que Canyon Springs High School no sólo es popular por sus jugadores de fútbol, de basquetbol o estudiantes de minorías”, comentó con audacia un alumno de origen afroamericano antes de que se diera a conocer el equipo ganador en el gimnasio de la escuela que albergó el certamen, agregando que “siempre he tenido la impresión de que en Summerlin, en el oeste, no saben siquiera dónde se concentra la densidad poblacional marginal en el valle”.

El joven tuvo la audacia y valentía de expresar sus sentimientos ante todo el público, y es que los recursos con que cuentan los planteles en el valle no son del todo equitativos.

Dado que las escuelas están divididas en distritos; por ejemplo Valley y Reno pertenecen a diferentes zonas, sin embargo, al final se enfrentan entre todos para seleccionar al ganador que representará Nevada en la competencia nacional, que se llevará a cabo, en abril, en la capital Washington, D.C.

Como antecedente, la clase electiva del gobierno de Derechos Civiles y Libertades representó a LVHS en la competencia “We the People” de todo el distrito, el 10 de diciembre de 2016. El certamen nacional fue iniciado en 1987 por el Centro de Educación Cívica y emula una audiencia Congresional en la que pequeños grupos de estudiantes presentan información basada en un aspecto específico de la Constitución. Luego responden a las preguntas de seguimiento de los jueces, que son de la comunidad legal, judicial y educativa de Las Vegas.

La competencia del sur de Nevada tuvo una participación de 900 estudiantes, de 33 escuelas, 54 jueces y 100 voluntarios. Ocho de las 33 escuelas avanzaron a la competencia estatal.

El orador principal en el evento fue el ex senador Richard Bryan, quien emitió un interesante discurso sobre las leyes y la responsabilidad cívica que tenemos los ciudadanos en toda la nación. “Si hay algo que me enoja, es la indiferencia, la apatía de algunas personas, tenemos el sagrado derecho de ser partícipes del proceso político y la elaboración de las leyes que nos gobiernan”, externó el ex funcionario, que tiene una gran carrera política.

La conductora del evento fue la Jueza de la Corte de Distrito Elissa Cadish y fue auxiliada por Kathleen Dickinson.

La participación del sur de Nevada se debe, en gran medida, al apoyo que el superintendente del CCSD Pat Skorkowsky otorga a las escuelas.

El Juez Phillip Pro encabezó el programa por 26 años, antes de dejarlo en manos de Cadish.

Entre los temas que se abordaron el sábado 4, destacaron El Colegio Electoral, las Leyes sobre Mariguana e Inmigración.

El programa en Nevada se realiza mayormente con fondos privados, el presupuesto anual es de 60 mil dólares, de los cuales 13 mil provienen de la Barra Estatal, 3 mil 600 de un subsidio de Humanidades y más de 8 mil de ventas de libros sobre civismo. Para el resto hay que realizar actividades de apoyo.