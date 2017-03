Protesta para salvar ACA (La Ley de Cuidado de Salud)

Por Karina MUÑIZ

El pasado 24 de febrero la Ciudad de Las Vegas se unió a más de 100 manifestaciones alrededor de la Nación que exigían programas de servicios para la Salud y protestaron en contra de que el Congreso desaparezca la Ley de Cuidado de Salud Asequibles, que si desaparece le quitaría el Seguro Médico más de 20 millones de personas.

Los manifestantes se oponen que esta nueva medida haga que miles se queden sin seguro médico, que se privatice el programa de Medicare y que incremente el precio de los medicamentos. En Nevada esto afectaría a 371 mil nevadenses que perderían su Seguro de cuidado médico.

Organizaciones locales como la Organización de Enfermeras de Nevada, Nevada PLAN, Children Advocancy Alliance, For Nevada’s Future, Alliance fo HealthCare Securiyt, Human Rights Campaign, Representantes de la Oficina de la senadora Catherine Cortez Masto y la congresista Dina Titus levantaron sus voces para pedir que no se dejen a millones de personas sin seguro médico. Porque todavía no se sabe qué nueva ley ampararía o le pudiera dar una solución a las personas que pueden costear sus seguros médico o el de sus familias ya que el costo es muy alto para su presupuesto.

Según organizadores este no es el último rally que llevarán a cabo de hecho ya están planeando los próximos y la campaña continúa, y haciendo llamadas al congreso enviando cartas a los representantes de nuestro estado. Organizadores del evento y personas de la comunidad indicaron que es un derecho como americanos el recibir un seguro médico accesible y no pararán hasta que esto ocurra.