Protestan a favor y en contra de Planned Parenthood

Por Alexander ZAPATA

A favor y en contra. Opiniones divididas ante un tema a todas luces sensible. El cuidado de salud de miles de mujeres, muchas de ellas hispanas, y la polémica en torno al aborto. Muestras de apoyo y de rechazo, todo en un lapso no mayor de 24 horas, tanto en Reno como en Las Vegas y girando en torno a una organización Planned Parenthod.

No es nada nuevo, Planned Parenthood ha sido el centro de una larga disputa entre quienes se oponen al aborto y los que insisten en que la prioridad de la organización es el cuidado de salud de miles de mujeres, sin embargo, bajo la administración del presidente Donald Trump, y con una mayoría republicana y conservadora en el Senado, la posibilidad de que la balanza se incline hacia los que se oponen a Planned Parenthood ha convertido el tema en un punto más que sensible.

¿La razón? Sensible porque la idea de quienes se oponen es retirar los fondos federales que Planned Parenthood recibe y que según la propia organización “utilizan para ofrecer servicios de cuidado de salud a mujeres de bajos recursos”, tal como explicaba Raquel Cruz, organizadora de esta agrupación.

“Exámenes para detectar cáncer de mamas, enfermedades de transmisión sexual, así como servicios de planificación familiar, son solo una parte de los diversos planes de ayuda que son posibles gracias a esos fondos federales”, explicaba Cruz, agregando que “la prioridad ante todo es garantizar el acceso a la salud a los diversos pacientes que asisten a nuestras clínicas”.

Sin embargo hay quienes no consideran que la labor de Planned Parenthood sea la más honesta. “Quizás en algunas clínicas no hacen abortos, pero ellos refieren a otros lugares y reciben dinero por ello. Es un negocio, ellos no atienden a la mujer, la engañan”, explicaba Mark Flores, quien el sábado 11 asistió a una protesta para pedir se le retiraran los fondos federales a Planned Parenthood.

A favor

Pero mientras muchos sostenían pancartas solicitando el fin de ayudas financieras para la organización, otros asistieron a mostrar su apoyo. Cristina González, fue una de las personas que con tiza en mano, invirtieron la mañana escribiendo mensajes de apoyo y solidaridad con Planned Parenthood.

“Usted puede no estar de acuerdo con ellos (Planned Parenthood), pero pedir que le retiren los fondos es desconocer lo que ellos hacen por miles de mujeres. Yo recibo ayuda y sin ellos jamás hubiese podido tener acceso a una consulta con un ginecólogo a un precio tan bajo”.

En efecto son miles de hispanas las que reciben cuidados por parte de Planned Parenthood. “Cerca de 20 mil personas se atienden anualmente en Nevada en las distintas clínicas, y al menos 25% de estas son hispanas. Cuando las personas piden retirar los fondos federales, ellos creen que están ayudando a las personas pero realmente están pidiendo que se queden sin cuidados de salud, es decir, las están perjudicando”.

La actividad más concurrida a favor de la organización se dio en Reno donde al menos 100 personas salieron con sus camisas rosadas con el lema “Yo apoyo a Planned Parenthood”. Por su parte en Las Vegas ambos grupos tuvieron un número similar y, aunque estuvieron muy cerca, no hubo ningún tipo de confrontación entre las partes.