Proyecto del senado para suplantar Obamacare “no es la respuesta”

Por Alexander ZAPATA

En compañía del Gobernador Brian Sandoval, el senador por Nevada Dean Heller prometió que no votaría por la propuesta de ley presentada por sus compañeros republicanos que busca suplantar al Obamacare.

Con el proyecto de ley en mano, y desde la sede de la oficina del Gobernador Sandoval en Las Vegas, Heller se comprometió a no votar a favor del proyecto de ley republicano, al considerar que el mismo atenta contra el futuro y la salud de miles de nevadenses.

“Yo no puedo apoyar una legislación que va a quitar el cuidado de salud a millones de norteamericanos y miles de nevadenses. Esta no es la respuesta, este proyecto no es la respuesta para mejorar el problema existente con el Obamacare”, explicó el senador a los medios agregando que “va a ser muy difícil que logren un sí de mi parte si este proyecto se presenta a votación tal y como está”.

Además Heller detalló que este proyecto de ley del Senado, “no protege a los nevadenses con Medicaid ni tampoco a los habitantes más necesitados de nuestro estado”.

Heller ofreció las declaraciones luego de que se hiciera público el borrador. Este proyecto del Senado es muy similar al de la Cámara Baja, ya que según la Oficina de presupuesto del Congreso, el impacto social sería muy elevado. Se estima que de convertirse en ley, 22 millones de personas estarán sin seguro en 2026 y que al menos 15 millones perderían su cobertura en 2018.

Además 15 millones de personas que se benefician de Medicaid perderían su cobertura, las primas incrementarían en un 20% para 2018 y un 10% más para el 2019. Finalmente, y aunque se reduciría el déficit fiscal en 321 millones de dólares la mayoría de estos fondos provendrían de los cortes a los fondos dedicados a Medicaid, que para 2016 habrán recibido hasta 26% en recortes

Las declaraciones de Heller fueron bien recibidas por organizaciones sociales. Amanda Khan de PLAN declaró a las afueras de la rueda de prensa los siguiente: “agradecemos que el senador Heller haya puesto a los habitantes de NV primero que a su partido. Esperamos que continúe firme en esta posición y que no apoye ninguna legislatura que plantee cortes al Medicaid”.

Planned Parenthood protagonista

Al ser consultado sobre su posición respecto a Planned Parenthood y si apoyaría proyectos que planteen cortes a los fondos federales que esta organización recibe, Heller explicó que no apoyará a ninguna organización que reciba fondos federales y que a la par practique abortos.

Sin embargo hay que destacar que por ley, los fondos federales que recibe esta organización no pueden ser utilizados para la práctica de abortos. En tal sentido, quienes apoyan a Planned Parenthood estiman que la idea de cortar el dinero que se utiliza para servir a personas de bajos recursos se fundamenta en lo religioso y no en lo legal.

Victoria Ruiz, organizadora de Planned Parenthood, explicó que seguirán de cerca el trabajo de Heller para evitar cambie de parecer a último minuto: “El senador Dean Heller prometió votar en contra del AHCA en su forma actual. Desafortunadamente esto significa que podría cambiar su voto a favor si le agregan enmiendas o al hacerle cualquier tipo de cambio así que es extremadamente importante que sigamos presionándolo para que vote en contra”.