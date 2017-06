REACH llevó servicios de salud más cerca de la comunidad

Por Roberto PELÁEZ

Estas son las oportunidades que la gente debe aprovechar, es verdad que a la Ventanilla de salud del Consulado de México acuden más personas, o a las ferias en Las Vegas Community Center, pero aquí estamos con múltiples servicios para toda la comunidad.

En el estacionamiento del Consulado de El Salvador (cerca de Nellis y Bonanza), tres camiones recibían a los asistentes a la feria de salud, el dedicado a las mamografías y otros dos para pruebas gratis de VIH, cuyos resultados se ofrecían ¡al minuto!

Aceves y el cónsul Tirso Sermeño recorrieron junto a este reportero los diferentes stands: REACH, The Eye Care Center, el dedicado a Seguros Médicos, CUNY (asuntos migratorios), abogados dispuestos a asesorar, y el de los exponentes de Alzheimer, entre otros.

Las puertas están abiertas para toda la comunidad hispana, pero sobre todo nos interesa que se acerquen personas que no tienen seguros médicos, para darles atención, comentó Aceves.

Sabemos que por un problema de cultura por lo general los hispanos van al médico cuando no resisten el dolor o no se pueden parar de la cama, apuntó, pero no debe ser así, prosiguió, la mejor medicina es precaver, acercarse al médico, y luego resaltó: no vamos a ver al doctor para no saber lo que tenemos.

Por otro lado están los niños, precisó la joven Aceves, hay que velar por su salud, es mucho mejor acudir al médico que poner a nuestros pequeños en manos de quienes no lo son, y eso sucede muchas veces por miedo, ocurre que en estos tiempos muchas personas temen hasta dar su nombre, remarcó.

María Castaño se acercó al local del Consulado que acogió el martes 6 la feria de salud, vi la noticia en el periódico El Mundo, luego se me olvidó y ahorita llega mi hija a buscarme para venir, quiero que me tomen la presión y me vean la vista, me siento como arenita en los ojos, como si estuvieran resecos, apuntó

Atento a quienes llegaban al evento para ofrecerles seguro de salud César Beltrán, también platicó para los lectores de este semanario; son muy importante estos eventos, es bueno que la gente esté informada, esta es la primera vez que vengo al Consulado de El Salvador y mire usted, a un evento de salud, me da gusto ver los stands, personal preparado para atender, y el cónsul preguntando a la gente, interesado... sabe esto es como llevar el médico a la comunidad, y como dice Rebeca a nosotros por nuestra cultura no nos gusta ir al médico.

Aceves, en nombre de REACH, agradeció la participación del personal que labora en el camión destinado a las mamografías y al que en muy poco tiempo, de manera gratuita, brinda los resultados de las pruebas de VIH.

Vinieron hasta aquí, dijo, en una plaza muy concurrida, y junto a los representantes de otros stand se mostraron muy asequibles a la gente; no todos los días se tienen tan cerca de estos vehículos y al personal que labora en ellos, sentenció.