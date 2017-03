Realizaron evento para que la comunidad conozca a la policía Local

Por Karina MUÑIZ

El corredor de la avenida de Boulder HIghway es conocida por ser una zona no muy segura. Ya que pudiera ser considerada por la Policía como lo que le llaman zona caliente o roja ya que esta zona en específico es muy conocida por el alto número de crímenes y también por prostitución.

Es por eso que la Policía Metropolitana de la Zona junto con la Organización “Communty Partners Hope” llevaron a cabo un evento el pasado sábado 25 de febrero para invitar a la comunidad de esa área a conocer a la policía de la zona y decirles sus preguntas y preocupaciones.

El evento se realizó en el estacionamiento del motel The Suites del 4855 Boulder Highway. Durante el evento también estuvieron miembros de la Iglesia My Fathers House Church, y la Organización del Banco de Comida Three Square. Esta Organización repartió despensas de comida a todos los presentes. También estuvieron regalando Hot dogs y hamburguesas durante el evento.

Durante las dos horas que duró la actividad hubo música de un DJ y también se presentaron varias obras de teatro en donde se trataba de explicar de todas las cosas que los jóvenes están expuestos diariamente como lo son las drogas, el crimen, prostitución, entre otros, y como pedir ayuda.

Hubo representantes de la organización Nevada Job Connect que ayuda encontrar empleo en nuestro estado quienes estuvieron dando información de donde pueden las personas recibir ayuda para poder encontrar un empleo.

Según Voceros de la Policía presentes la idea de crear este tipo de evento es unir y conectar a la comunidad junto con la policía y de esta manera ayudar a crear una comunidad más segura.