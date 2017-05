Resaltan impacto del programa GEAR Up

Por Roberto PELÁEZ

El significativo impacto del programa de UNLV GEAR Up y el ejemplo que resultan sus embajadores para la comunidad fueron resaltados el pasado lunes 22 en la Canyon Spring High School en evento que reunió entre otros a representantes de la senadora Catherine Cortez Masto y el congresista Rubén Kihuen.

Maritza Rodríguez, en nombre de la senadora, entregó un reconocimiento a Flor Cardona, quien forma parte del mencionado programa y atiende directamente a un grupo de adolescentes y jóvenes a los que impulsa a cursar estudios universitarios.

Emocionada, sin poder evitar las lágrimas, Cardona agradeció el gesto, aseguró que significa un alto honor y constituye un reto para seguir adelante en su sostenida labor de guiar a los estudiantes e inculcarles que deben ser siempre un ejemplo para la comunidad... me siento bendecida, acotó Cardona, y por supuesto muy agradecida por las opiniones que externaron mis alumnos, las flores, las emotivas palabras de Maritza, y claro, por este reconocimiento de la senadora, es algo que no esperaba, apuntó con voz entrecortada.

Como persona me siento realizada, muy orgullosa al ver a este grupo de estudiantes que integran la primera generación de GEAR Up que se gradúa y va a la universidad, sostuvo. Agradecida, prosiguió, porque hago algo que me satisface sobremanera, ayudar a los alumnos y a la comunidad.

La homenajeada tuvo palabras de agradecimiento para los patrocinadores de la actividad, y significó que sin el respaldo, el apoyo incondicional de los directivos de la Canyon Spring High School todo hubiera sido más difícil.