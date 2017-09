Senador Heller confrontado en foro de Hispanos en Política

Por Alexander ZAPATA

Durante el acostumbrado desayuno de Hispanos en Política, que se realiza en el restaurante Tamales Doña María, en el corazón del Strip de Las Vegas, el senador por el Estado de Nevada, Dean Heller fue confrontado por algunos asistentes quienes intentaron interrumpir su discurso en varias ocasiones. Heller, que comenzó hablando de temas tales como una reforma migratoria, otra tributaria, y la polémica sobre la modificación al mercado de seguros médicos y la eliminación del Obamacare, tuvo que detener sus palabras en al menos tres oportunidades cuando personas en la audiencia se levantaban exigiendo respuestas concretas en temas como la inmigración, el medio ambiente y su cercanía con la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, pese a las interrupciones, el encuentro que se extendió por más de una hora y media llegó a su fin sin mayores inconvenientes.

Inmigración y Obamacare

Tal como indicamos el senador abordó temas que han despertado interés en la comunidad, más aun desde que el presidente Trump asumió el poder. En torno a la inmigración Heller explicó que aboga por una reforma migratoria y el llamado “Dream Act”, este último proyecto que busca dar un camino a la ciudadanía a cerca de 800 mil jóvenes beneficiarios del programa DACA. El senador insistió en los esfuerzos que realiza junto a otros senadores de ambos partidos (republicano y demócrata) para lograr un camino a la ciudadanía para miles de indocumentados que viven en los Estados Unidos. En otros temas de nuevo explicó que el Obamacare es un sistema que presenta inconsistencias y explicó sus razones para votar a favor del último proyecto de ley del Senado que buscaba eliminar precisamente al Obamacare. Ante la pregunta de uno de los asistentes, Heller dijo que el último proyecto de ley no planteaba recortes a Medicad, cuya expansión en Nevada permitió ampliar la cobertura de seguros a 300 mil personas de bajos recursos y que según analistas demócratas corrían el riesgo de perder esta cobertura de aprobarse el llamado Trumpcare.

Otro tema espinoso fue el de Planned Parenthood. En esta ocasión el senador Heller insistió en que no apoya a esta organización por estar vinculada a la práctica de abortos. Heller fue confrontado y una joven le explicó que Planned Parenthood no utiliza fondos federales para esta práctica, y que dicho dinero provee cuidados de salud a cerca de 18 mil nevadenses, sin embargo Heller sostuvo que su posición era firme y que no apoyaría a ninguna organización vinculada directa o indirecta con la práctica de abortos.