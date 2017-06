Si quitan el Medicaid “Mi hijo podría morir de un ataque de asma”

Por Alexander ZAPATA

Con una voz calmada, pero firme, Ivonne toma el micrófono. Explica que hablará primero en inglés y luego en español. El auditorio, conformado por miembros de la comunidad, organizaciones sociales y políticos fijan su mirada en ella, poco a poco el silencio se apodera de la sala. Es entonces cuando Ivonne suelta una frase lapidaria que genera murmullos: “Sin Medicaid mi hijo podría morir de un ataque de asma”.

Jacobo Meneses es su hijo. Asmático de nacimiento, Jacobo requiere tratamiento para poder llevar una vida normal. Sin embargo el costo del mismo es elevado, por lo que gracias a la expansión de Medicaid alcanzada con la aprobación del Obamacare, la familia Meneses hoy puede contar con cobertura de seguro.

“Gracias a Medicaid podemos cubrir los gastos de nuestro hijo con asma que son muy elevados. Tan sólo el inhalador cuesta 400 dólares” relata Ivonne en nuestro encuentro al culminar su discurso. Ya en privado, nos cuenta que no sólo su hijo con asma se beneficia, sino que su otro pequeño, Ángel, también recibe apoyo para atender su condición especial.

“Ángel tiene autismo y todas sus terapias las he podido pagar gracias a la ayuda del Medicaid y a Obamacare. El ha mejorado mucho su condición, ya que hemos podido realizar todas sus terapias ocupacionales y de alimentación” detalló Meneses.

Para ella, sumarse a las voces que piden no se elimine Obamacare ni la expansión de Medicaid es algo de vida o muerte. “Si ellos llegaran a cortar el Obamacare nosotros sufriríamos demasiado. Muchas noches tenemos que llevar a nuestro hijo con un ataque de asma al hospital para darle su tratamiento porque no reaccionó a lo que se le da en casa. En el hospital le inyectan esteroides que son muy costosos. Entonces si quitan el Obamacare, perd7eríamos no solo el tratamiento, sino que además sin cobertura y sin los medicamentos el podría morir de un ataque de asma” detalló Meneses.

Futuro incierto

Organizaciones como Planned Parenthood, Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), entre otras, luchan para difundir el mensaje de lo que podría suceder si el Obamacare y la expansión de Medicaid desaparecen.

Amanda Khan, de PLAN explica que Medicaid “es el programa de seguro que cubre a más personas en EU, en especial a los más necesitados y vulnerables. Sin este plan, millones de niños, veteranos, personas con discapacidades, y ancianos, quedarían vulnerables y sin acceso a un seguro que los proteja”.

Recientemente en una rueda de prensa la Congresista por Nevada Dina Titus explicó que “gracias al ACA (Obamacare) 20 millones de personas pudieron llegar a tener cobertura médica, mientras que 14 millones lograron asegurarse gracias a la expansión de Medicaid”, agregando que “129 millones de estadounidenses con condiciones preexistentes dejaron de ser objeto de rechazo por parte de las aseguradoras”, todo debido a las condiciones establecidas en el “Obamacare”.

Respecto a Nevada, Victoria Ruiz de la organización Planned Parenthood aclara que “bajo la expansión del Medicaid, 400 mil personas pudieron obtener cobertura médica. Esto significó que la tasa de personas sin seguro pasó de 23% a 12%”. Además explicó que “esta gente ahora está en riesgo de perder su cobertura si la propuesta del AHCA (Trumpcare) pasa en el Senado”.

Incluso la Oficina de Presupuesto del Congreso, un ente no partidista, publicó un informe donde se detalló los posibles resultados de la eliminación del Obamacare y su sustitución por la propuesta republicana conocida como Trumpcare. En resumen el texto resaltó que a pesar de reducir el déficit fiscal en 119 millones de dólares en un lapso de 10 años, en el mismo período hasta 23 millones de personas podrían perder su cobertura de seguros médicos.

Este informe fue publicado luego de que los congresistas (de mayoría republicana) votaran a favor del Trumpcare y la eliminación del Obamacare, acción por la que fueron duramente criticados pues se les acusó de no evaluar el impacto negativo del llamado Trumpcare y poner el interés económico por encima de la salud de los norteamericanos.

Se espera que el 28 de junio el Senado de los Estados Unidos (también de mayoría republicana) lleve a votación al Trumpcare, o en su defecto presenten su propio proyecto de ley. Sin embargo es poco lo que se conoce hasta este punto.

Por su parte Meneses, quien espera que el Trumpcare sea rechazado, dejó un mensaje para los congresistas y senadores en la capital del país. “Escuchen las historias que tenemos, escuchen a nosotros, sus ciudadanos, nuestras necesidades. Por favor piensen cuánta gente se ha podido beneficiar con Obamacare. Recuerden que al momento de quitar el Obamacare muchos podrían morir en la transición, y eso va a quedar en sus conciencias”.