Siguen las protestas en contra de senador Heller

Por Alexander ZAPATA

Ya se hace una costumbre. Cada martes, alrededor del mediodía comienzan a llegar con pancartas y consignas preparadas. Semana tras semana el grupo luce más numeroso, y es que, según los organizadores, la idea de recordarle al senador que la comunidad sigue de cerca sus pasos, gana más adeptos.

En esta ocasión los temas centrales fueron la inmigración y los cuidados de salud para la mujer. En Las Vegas se estima que al menos 70 personas se congregaron entre consignas y señales, muy apropiadas con el tema del día que fue el amor y la amistad.

Sí, el amor y la amistad fueron parte del mensaje, pues un grupo de mujeres decidieron llevar cartas de amor con poemas incluidos a la oficina del senador republicano Dean Heller, para recordarle “que 2018 está a la vuelta de la esquina y que si insiste en dejar a las mujeres sin cuidados de salud nos encargaremos de sacarlo del congreso”, explicó Victoria Ruiz de la organización Planned Parenthood.

“Para los inmigrantes con amor”

Varios de los manifestantes asistieron con camisas alusivas a su condición de inmigrantes. Con los lemas “I am an Immigrant” (soy un inmigrante), y “Here to stay” (aquí para quedarnos), estampados en sus camisas expresaron sus mensajes de apoyo y solidaridad para con la comunidad, en especial la indocumentada.

“Este es un país de inmigrantes, y nosotros llegamos aquí para contribuir, para sumar, para crecer y para quedarnos”, expresó Johali Carmona, quien es parte de la agrupación llamada “La Firma”. Ella junto a otros inmigrantes se unieron a la campaña “To immigrants with love” (para los inmigrantes con amor), que fue impulsada por diversas organizaciones para expresarle a esta comunidad aprecio y respeto por sus contribuciones al país.

En medio de las protestas un representante de la oficina del senador salió a recibir a los manifestantes. La conversación se extendió por al menos 5 minutos en donde varios expresaron su descontento por no poder conocer los eventos del senador o no recibir respuestas de su parte.

Se espera que el próximo martes nuevamente diversas organizaciones se reunirán a las afueras de las oficinas del senador Dean Heller.