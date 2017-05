Ley antiinmigrante SB 4 "es un desastre": The Dallas Morning News

La ley SB 4, promulgada el domingo en Texas para prohibir las denominadas ciudades santuario, "es un desastre que amenaza con hacer más daño que bien", opinó en un editorial el periódico The Dallas Morning News.

Indicó que la ley "fomenta el trato injusto de millones de ciudadanos estadunidenses respetuosos de la ley. Y en lugar de erradicar la actividad ilegal, podría convertir al estado en un paraíso para más".

"Es decepcionante que (el gobernador de Texas Greg) Abbott firmara el proyecto de ley SB 4 de Texas el domingo. La aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal; las agencias locales y estatales no deberían hacer ese trabajo", sostuvo el rotativo.

La SB 4. que entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes de migración.

La nueva ley, permitirá también a los agentes de policía el poder preguntar acerca del estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de trafico.

"¿Qué hay de malo en pedirle a la gente sus papeles para saber si son legales o no?, cuestionó The Dallas Morning News. "Para empezar, invita al perfil racial", manifestó.

El gobernador "Abbott aseguró a los opositores de la ley que este no sería el caso: La mayoría de las personas que cruzan la frontera en Texas no son de México, son de todo el mundo, así que esto no tiene nada que ver con los hispanos".

"Perdona nuestro escepticismo", anotó el diario. "La realidad es que este proyecto de ley abre la puerta para el abuso generalizado", sostuvo.

"Esta ley también amenaza con hacer menos seguras a las comunidades: Si usted es un inmigrante no autorizado que es víctima de un crimen, ¿se sentiría cómodo informándolo a la policía local, sabiendo que arriesga la deportación como resultado?", expuso.

"Los delincuentes se basarán en este miedo y victimizarán a esta población, con inmunidad virtual. Conducir a las víctimas a las sombras daña la seguridad pública de toda una comunidad, creando un verdadero santuario para los sin ley", advirtió.

"Usted no escuchó hablar de esas consecuencias imprevistas de este escabroso proyecto de ley de parte de nuestro gobernador", cuestionó el diario.

"Abbott declaró la SB 4 una emergencia en enero; firmó la ley en una transmisión de Facebook Live para mostrar a tanta gente como sea posible, dijo, que su negocio es el mantener la seguridad de los texanos", criticó.

"Lo que él (Abbott) no mencionó fueron las terribles consecuencias de una ley que discrimina, pero no proporciona soluciones reales", consideró The Dallas Morning News.

"En vez de las regulaciones rápidas, de exhibición, necesitamos un acercamiento equilibrado a la reforma migratoria comprensiva. Este es un problema federal que necesita una solución federal: seguridad fronteriza y programas de trabajadores huéspedes y un camino claro hacia la inmigración legal", expresó.