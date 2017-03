Trump aplica lección de su libro sobre negocios ante derrota legislativa

Con su decisión de retirar la iniciativa para reemplazar a la Ley Asequible de Salud (ACA, conocida como Obamacare), el presidente Donald Trump pareció recurrir a una de sus reglas para conducir negocios y con ello minimizar lo que fue sin embargo una derrota mayor.

En 1987, entonces sin aspiraciones políticas, Trump escribió "The Art of the Deal", libro que se convirtió en un best seller y cuyo título pasó a resumir el carácter del magnate neoyorquino para tener éxito en el mundo de los negocios, pero que probó ser insuficiente en la esfera de la política.

En esa suerte de manifiesto de 372 páginas sobre su estrategia para conducir negociaciones, Trump ofreció diversas recetas para lograr acuerdos, 'deals', exitosos en el mundo de los negocios, incluyendo una que puso en práctica ante el Congreso: "Sabe cuándo retirarte de la mesa de negociación".

Durante las negociaciones con un puñado de legisladores republicanos conservadores de línea dura, el mandatario recurrió a ese amago buscando forzar la mano de esta treintena de diputados que componen la llamada "Fracción Libertad".

Poco después de que el voto originalmente previsto para el pasado jueves fuera aplazado por insuficiencia de votos a favor, el director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, -uno de los fundadores de esta facción- comunicó a sus excorreligionarios el ultimatum del presidente.

Trump, quien a lo largo de la semana celebró diversos encuentros con legisladores en busca de apoyo, demandó entonces un voto, o de otra manera abandonaría la iniciativa y se abocaría a trabajar en otros temas de su agenda, dejando que la ACA, u Obamacare, como es popularmente conocida, fracase por sí sola, como insisten sus críticos.

El vocero presidencial Sean Spicer confirmó la postura del mandatario en su conferencia de prensa regular del viernes, donde expresó todavía la confianza de la administración en un resultado que nunca llegó.

"Creo que él ha tenido suficientes discusiones... ya no se trata de mejorar la iniciativa. Creo que él ha tomado en consideración los pensamientos y preocupaciones de cada miembro de la Cámara de Representantes", aseguró.

En su principio 101 sobre negocios contenido en su libro, Trump aconseja utilizar el amago de retirarse de la mesa de negociaciones para obtener condiciones más favorables.

"Los mejores acuerdos que puedes hacer son aquellos de los que te retiras... y después los logras con mejores términos", reza el texto.

La estrategia de Trump para buscar lo que sería su primer triunfo en política interna y la mayor promesa de campaña cumplida, pareció descansar también en buscar agotar al rival con una ofensiva sin descanso, como lo describe en su manifiesto para los negocios

"Mi estilo para lograr acuerdos es bastante simple y directo: Apunto muy alto y después sólo empujo, empujo y empujo para lograr lo que quiero", escribió sobre su persistencia en los negocios.

Esta vez, ni las presiones epistolares a través de Twitter parecieron tener el efecto que en otras instancias donde el uso de las redes sociales probó ser una efectiva herramienta de presión.

"Después de siete años de Obamacare (pólizas y deducibles por las nubes, mal cuidado de salud) esta es finalmente su oportunidad para (tener) un buen plan", escribió el mandatario la mañana del viernes, en un mesurado mensaje dirigido a los miembros de la republicana Fracción Libertad.

El amago no funcionó y horas después, atendiendo el pedido de Trump, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció el retiro de la iniciativa cuando fue evidente que no obtendrían los 216 votos republicanos necesarios para su aprobación, pues ningún demócrata la apoyó.

Trump se vio así forzado a hacer efectivo el retiro de la mesa de negociaciones predicado en sus lecciones de negocios, dejando en pie Obamacare un día después de que se cumplieran siete años de su promulgación por el presidente Barack Obama. Washington (NOTIMEX)