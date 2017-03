Editorial: ¿Marihuana en sitios públicos?

Un nuevo proyecto de ley fue presentado -el jueves 9- por el senador demócrata Tick Segerblum en el Senado estatal, lo que podría permitir a la gente fumar marihuana recreativa en lugares públicos.

El proyecto de ley permitiría a los gobiernos locales emitir licencias para uso público. No habría restricciones sobre qué tipos de negocios o eventos podrían obtener el permiso.

La única regla es que el sitio de consumo tiene que estar a mil pies de distancia de las escuelas o instalaciones comunitarias.

En la actualidad, la marihuana tiene que ser fumada -o consumida- en propiedad privada.

El legislador demócrata de Las Vegas argumentó ante sus colegas el jueves 9 que la medida lo convertirían en el primer estado “legalizador” de ese particular uso en sitios públicos del país.

Las ciudades y condados de Nevada tendrían la autoridad para otorgar permisos y licencias a lugares públicos o eventos donde los adultos podrían usar legalmente marihuana, bajo la propuesta del senador estatal Tick Segerblom.

El legislador resaltó que Nevada debería dar a los gobiernos locales la discreción de designar negocios, festivales, bares de casinos, clubes, eventos al aire libre, salones de masaje u otros espacios públicos donde las decenas de millones de turistas que visitan Nevada cada año podrían fumar o consumir marihuana.

Segerblom instó a sus colegas del Comité Judicial del Senado, de los cuales es presidente, a reconocer que muchos turistas comprarán marihuana recreativa y que, según el estado sabe, no tienen dónde usarla legalmente.

“Yo creo que, en lugar de no saber dónde la consumirán y hacer que represente un peligro para la policía y todos los demás, vamos a proporcionarles un lugar”, destacó Segerblom, agregando que “no queremos, no creo, simplemente que anden por allí, afuera en el parque con sus hijos o caminando por el Strip fumando marihuana.

“La historia de Nevada es que, cuando teníamos bajos ingresos, autorizaríamos cosas como juegos de azar que ningún otro estado haría”, reveló Segerblom, destacando que “Nevada fue uno de los primeros estados en sancionar -e imponer impuestos- a los divorcios anticipados.

“La pregunta es: ¿La marihuana se convertirá en otro de estos vicios o placeres?”.

Nevada es uno de los ocho estados que han legalizado la marihuana con uso recreativo. Ninguno actualmente permite su uso en público.

Maine y Massachusetts permitirán la concesión de licencias de los clubes sociales o el consumo en los dispensarios una vez que sus industrias de la marihuana recreativa se implementen plenamente, lo que no se espera hasta el 2018. En estos estados no se han emitido tales licencias y no permitirían el uso de marihuana al aire libre, en festivales o en muchos otros entornos que podrían ser certificados bajo la propuesta de Segerblom.

El Proyecto de Ley 236 del Senado prohibiría a los gobiernos locales emitir las licencias a lugares dentro de los mil pies de una escuela o instalación comunitaria y las regulaciones estatales ya impiden que la marihuana sea usada alrededor de actividades de juego. Los casinos podrían pedir permiso para la marihuana en un bar, pero no en mesas de cartas o máquinas tragamonedas.

¿Cómo la ve, estimado lector, haremos historia?