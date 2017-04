Editorial: Día de la Tierra 2017

El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day) se celebra el 22 de Abril de 2017.

En Las Vegas se ha generado un movimiento tendiente a hacer conciencia, reflexionar, sobre las acciones que debemos tomar para preservar nuestros recursos naturales. Algunas personas han encaminado su energía, su esfuerzo y entusiasmo para generar cambios en nuestros hábitos, los que -esperan- redunden en la conservación del planeta.

Con la globalización de los medios de comunicación, ahora más que nunca, es sencillo acceder a mucha información disponible en la red, así como la facilidad para compartirla en todos los rincones del planeta.

Por ejemplo, en una nota publicada en Cuando Pasa, se destaca que, en esta fecha, se intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la conservación de la biodiversidad. Así como paliar con los efectos de la superpoblación, la contaminación y hacer uso responsable de los recursos naturales. Para ello todos los años las Naciones Unidas saca un lema y en numerosos países se realizan actividades de concienciación como conferencias, plantación de árboles, caminatas y actividades relacionadas con la ecología.

La buena noticia es que este cambio de mentalidad depende de nosotros. No tenemos que esperar al 22 de abril para hacer cosas en favor de nuestro planeta. Solo tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. No hay que consumir los recursos en exceso, no derrochar energía ni generar desechos innecesarios. La mejor herencia que podemos dejar es amor, conocimiento y un planeta habitable.

Si consideramos que la tierra, como centro de nuestra vida, no es una herencia de nuestros padres y abuelos, sino que representa un préstamo para nuestros hijos. Al reflexionar sobre el tema surge la necesidad de fomentar la preservación, de gestar acciones decididas para proteger nuestros recursos naturales, casi todos queremos dejar a nuestros hijos una bella tierra para nuestros nietos.

El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países el 22 de Abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.

Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es por esto que decidieron designar el 22 de Abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”.

El lema para el día de la Tierra en el año 2017 es el siguiente: Alfabetización Ambiental y Climática» (Environmental and Climate Literacy)

Con las tensiones bélicas en un punto álgido, con la inminente cerrazón de algunos líderes al diálogo y la concertación, surge la necesidad de promover el equilibrio ambiental y una paz duradera entre todos los que habitamos el planeta.

La tierra es única. Es nuestra casa, no podremos tener otro sitio para vivir en armonía. ¡Cuidémosla!