Lo de aquí... lo de allá: Lo que dijo Trump

Helada mañana en Washington, DC, ahí estuve, pude sentir el ánimo, el entusiasmo que reinaba en las calles. Sin dudas, Donald Trump, al quien no le dábamos ninguna posibilidad de ganar, levantaba la mano para tomar juramento como presidente, un momento que quedará grabado en mi persona.

Su discurso me pareció adecuado, invocó a Dios y la Fe que es el cimiento de esta gran nación, habló de tener tolerancia y no importa si somos negros, café o blancos, por nuestras venas corre la misma sangre, y nos anima proteger fronteras y crear empleos como nunca, además de los valores familiares, todo ello me pareció muy positivo.

Pero como es política, de inmediato se iniciaron críticas absurdas buscando cualquier palabra para torcerla, para que parezca negativo su discurso, esto es precisamente lo que hace que los sistemas no funcionen, los intereses de los políticos y el cómo nos usan o al menos tratan de hacerlo.

Donald Trump no es tan bueno como él dice ni tan malo como nos venden los medios de comunicación y políticos contrarios, pero sí representa un cambio muy incómodo para el establishment y eso va a ser un reto que debemos estar alerta, no caigamos en medio de los diretes.

Como ejemplo, México desde mi niñez, y de eso hace mucho, ha usado a Estados Unidos como válvula de escape para millones de familias que emigran a como de lugar a esta tierra. La pregunta es por qué los gobiernos de México no retienen a estas familias creando fuentes de trabajo. Recordar al célebre ex mandatario Vicente Fox, cuando dijo que elevaría los sueldos, el mismo Tratado de Libre Comercio (TLC) que generaría empleos dignos, hoy un mexicano que trabaja en México gana seis mil dólares al año, incluyendo prestaciones, contra 11 mil en China y 43 mil en EUA, ese es el problema.

Las recientes manifestaciones en México por la sociedad, enviaron un mensaje tipo Trump, YA BASTA tanta corrupción, tantos millonarios gracias a la política, gasolinazos, y una economía pobre en el pueblo.

Trump es una persona pragmática, ha logrado su dinero con tratos de negocios, no a través de la política, sin duda, un cambio ¡pero real!

En México estoy contra casi todos por mi apoyo al presidente Trump, criticarlo es fácil, trabajar y hacer algo productivo además de terapia es el camino.

Aquí en Nevada saquemos la casta y logremos crear, desarrollar, Trump no es un problema, ¡es una oportunidad!

Si México tiene un muro, tal vez tengamos que retener a millones de personas, cómo... generando empleos bien pagados. ¿Por qué no?

¡Ánimo!

[email protected]