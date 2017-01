En Baja California han aplicado 407 mil vacunas contra influenza

Mexicali, 22 Ene (Notimex).- Autoridades de Salud continúan con la aplicación de la vacuna contra la influenza y hasta la fecha se han aplicado 406 mil 981 dosis en Baja California, informó la Secretaría de Salud del Estado.

El titular de la dependencia, Guillermo Trejo Dozal informó que del biológico aplicado en el sector Salud, un total de 120 mil 929 corresponden al Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud).

El funcionario aseguró que se cuenta con el abasto suficiente de vacunas, por lo que exhortó a llevar a vacunar a los menores de cinco años y adultos mayores, y que acudan mujeres embarazadas, personas con problemas inmunológicos.

También, con enfermedades crónicas de las vías respiratorias como tuberculosis o asma, pues el biológico es seguro y ayuda a disminuir complicaciones de la enfermedad o padecimiento en las personas.

Destacó quie en temporada invernal es común que se presenten cuadros de infecciones respiratorias agudas (IRAS), por lo cual se pide cubrir nariz, boca y oídos de los infantes y personas mayores; con el objetivo de evitar dichas enfermedades.

Mencionó que hasta la fecha se han registrado 132 mil 358 casos de IRAS en todo el estado, mientras en que en niños menores de cinco años, se han registrado 41 mil 940 casos e invitó a la población a no automedicarse y acudir a las unidades de salud.

Recomendó lavar las manos constantemente, no saludar de beso ni de mano a enfermos de gripa, no compartir alimentos ni bebidas; lavar manijas de puertas, evitar el contacto con personas con gripa, si está enfermo, acuda al médico y no ir a la escuela ni al trabajo.