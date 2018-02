“Gallo” Estrada "Voy a demostrar que soy capaz"

Por David Torres González



Las peleas ante Román “Chocolatito” González y Brian Viloria marcaron la carrera del mexicano Juan Francisco Estrada, quien buscará mantenerse en la élite del boxeo y demostrar de lo que es capaz, pero con un título mundial en su poder.



El 17 de noviembre de 2012 Estrada perdió con el “Chocolatito” en la Sports Arena de Los Ángeles, lloró su derrota y pidió a los mejores del mundo para demostrar sus capacidades. Cinco meses después destronó a Viloria.



“Recuerdo que después de perder con ‘Chocolate’ estaba llore y llore, pero le dije a mi promotor y entrenador que no quería peleas fáciles, quería ir con los mejores y decidieron agarrar esa pelea con Viloria, sabía que en mosca iba a ganarle”, recordó.



Los títulos mosca AMB y OMB los defendió con Milan Melindo, Richie Mepranum, Giovani Segura, Rommel Asenjo y Hernán “Tyson” Márquez; este sábado irá por el supermosca CMB ante el tailandés Srisaket sor Rungvisai en el Forum de Inglewood.



Caer con Román en peso minimosca y en su siguiente pelea medirse con un enrrachado Viloria, quien había derrotado a más de 10 mexicanos, generó críticas de la afición al “Gallo”, quien demostró el 6 de abril de 2013 su calidad y sus ganas de destacar.



“Después de perder con el ‘Chocolate’ aprendí mucho, con Viloria me decían que era una pelea dura, peligrosa, ponían comentarios de que iba a ser noqueado, pero demostré que tenía para ser campeón, soy un campeón que ha aprendido bastante”, indicó.



En busca de su tercer título del mundo en dos diferentes divisiones tendrá un complicado oponente como Srisaket, quien destronó al “Chocolatito” y lo noqueó en su primera defensa, pero del que está seguro no será un escalón.



Motivado por estar en una cartelera como “Superfly 2”, en la pelea estelar y con lo mejor de la división, seguro de que los pesos chicos pueden protagonizar grandes veladas, el “Gallo” no olvida a Román González y estaría dispuesto a darle una oportunidad en caso de coronarse.



“Hay que aprovechar las oportunidades, el sábado voy a demostrar de lo que soy capaz, si gano creo que él va a querer buscarla (la revancha), se la voy a dar, tengo la espina clavada, la gente pregunta cuando, quiero demostrarle a la gente de México y el mundo que puedo frenar al ‘Chocolate’”, concluyó. Los Ángeles, (Notimex)