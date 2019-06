Actores sienten frustración ante falta de oportunidades en el cine

De acuerdo con los actores Christian Vázquez y Giovanna Romo, las productoras cinematográficas le apuestan a proyectos con rostros conocidos más allá de su talento, por cuántos likes o seguidores tienen en sus redes sociales.

Christian Vázquez, quien ha hecho cine tanto comercial como de autor, expresó que ante estas situaciones siente impotencia y frustración, debido a que “preparas un casting, te dicen que ya casi definen y de pronto sabes que alguien más se quedó porque él sí va a llenar las salas”.

“Lo he sufrido. A mí me hubiera gustado estar en equis película, pero a veces en este país sólo haces lo que puedes y no lo que quieres. A veces los directores nos dicen que se eligió a alguien a partir de su popularidad”, añadió visiblemente contrariado.

Vázquez no es un actor debutante, ya ha tenido oportunidad de participar en películas de grandes presupuestos, entre ellas “Tres idiotas”, de Carlos Bolado, sin embargo, sigue luchando por consolidar una carrera en el cine.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los actores, dijo, “es que a los inversionistas les da miedo ver su marca reflejada en historias como la de un chico que es esquizofrénico, como ‘Yo Frausto’, por ejemplo”.

“Yo no vengo de familia de actores y nos hemos abierto camino en esta carrera, y se está complicando, pero sabemos que podemos salir adelante”, indicó.

En tanto, la actriz Giovanna Romo expresó que en su experiencia “a veces uno se queda con las ganas de trabajar, de hacer otros personajes, y les sufres mucho porque no nos toman en cuenta”.

“Me ha tocado escuchar: Ella tiene más seguidores y ha hecho más películas, ella si va a llenar las salas. Es un poco complicado estar tratando de buscar una oportunidad”, refirió Romo.

Hacen mancuerna en cinta

Por primera vez, Vázquez y Romo trabajan juntos, en la película Loco fin de semana, en la que el humor y la comedia no están peleados con las reflexiones sobre las relaciones humanas y la corrupción entre autoridades.

A decir del director de la cinta Kristoff Raczyñski, a través de esta historia, buscó rendir homenaje al cine de los 80 y a la música de la 90, de ahí la participación de bandas como Ganja, Coda, La Castañeda y Charly Montana.

México (NOTIMEX)