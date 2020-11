Adiós a Maradona, el 10 de un país... del mundo

Diego Armando Maradona estaba enfermo, pero se iba recuperando -tal como lo había hecho tantas veces-, sin embargo su muerte el pasado miércoles 25 nos ‘gambeteó’ a todos... deja un gran dolor en el mundo del deporte.

Las reacciones de grandes figuras del futbol no se hicieron esperar. El Mundo publica algunas de esas declaraciones sobre ‘El Pelusa’, cuyo fallecimiento estremece cada rincón:

Cristiano Ronaldo: “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, crack. Usted nunca será olvidado”.

Lionel Messi: Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno.

Pelé: “Un día pateareamos juntos una pelota en el cielo”.

Gabriel Batistuta: Para mi es y seguirá siendo el más grande, con su carisma llenaba un estadio.

Cuauhtémoc Blanco: Se fue un grande del futbol mundial, pero su legado lo ha vuelto inmortal en los corazones de la afición... en paz descanse la leyenda.

Iker Casillas: “Día triste para el futbol... ha fallecido un genio de este deporte”.

Oscar Ruggeri: “Espero el momento en que me digan que no pasó nada, mi capitán fue el mejor de la historia, viví a su lado los momentos más lindos de mi vida... no hay un solo argentino que no llore por lo que hizo Diego”.

George Weah: “Hemos perdido una leyenda, un icono”.