Alberto Fernández, sobre la vuelta del fútbol: “Hay que ser muy cuidadosos”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que “hay que ser muy cuidadosos” al analizar una eventual vuelta del fútbol en el país austral porque el epicentro de la pandemia está en América del Sur.

En diálogo con Radio con Vos, Fernández recordó una conversación que tuvo con el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a quien considera un “hombre absolutamente honorable” y “con una cabeza distinta en el fútbol”.

El mandatario dijo que Gallardo le resaltó que muchos futbolistas son jóvenes que todavía viven con sus familias.

“Yo me pregunto: a ese chico que siente eso ¿tenemos que exigirle que vaya a jugar un partido de fútbol al epicentro de la pandemia? En este momento la pandemia, que vino circulando por el mundo, ahora está en América del Sur”, dijo.

“Estoy contestando más como hincha de fútbol que como otra cosa, pero me parece que tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Me quedó grabado lo que me dijo Gallardo: no es un problema de los clubes, que tendrán sus intereses porque el fútbol es un negocio, pero hay que ponerse en la cabeza y en el cuerpo de ese jugador que tiene que volver a su casa y vivir con sus padres”, añadió.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el ministro de salud de Argentina, Ginés González García, se reunirán esta semana para analizar la fecha de regreso a las prácticas, al menos de los equipos que participan en la Copa Libertadores, según informó la AFA.

El 10 de julio la Conmebol anunció que la Copa Libertadores se reanudará el 15 de septiembre y la Sudamericana, el 27 de octubre.

Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre jugarán por la Libertadores el 17 de septiembre.

Tigre, River Plate y Defensa y Justicia tienen en su misma zona a equipos brasileños.

“Tenemos que entender que estamos en una pandemia y que si uno cruza una frontera y entra a Brasil tiene que ver la cantidad de focos, la cantidad de focos de infección que existen en Brasil. Hay que ver los números, no quiero hablar más para no molestar a nadie”, dijo Fernández al ser consultado sobre los peligros de viajar al país vecino durante la pandemia.

El 17 de marzo, el Ministerio de Turismo y Deportes anunció la suspensión de todas las categorías del fútbol argentino.

Tres días más tarde se decretó un aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige aún hasta el día de hoy y que terminará, en teoría, el 2 de agosto.

Argentina registró este miércoles 5.641 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios se elevó a 178.996, mientras que los decesos ascendieron a 3.288, tras ser reportados 89 nuevos fallecimientos. Buenos Aires (EFE)