Alexa Bliss descarta que la intimide Ronda Rousey

A tres días de exponer su título de la WWE ante Ronda Rousey en SummerSlam, la luchadora Alexa Bliss se declaró lista para demostrar su calidad en el ring y segura de que su oponente no la intimida.

“Diría que no me intimida, pero estar en el cuadrilátero con ella hace que al tener diferentes estilos debas mejorar tus actuaciones”, señaló “La Diosa” en teleconferencia.

La campeona femenil de RAW llegará al Barclays Center de Nueva York para medirse a una de las luchadoras más temidas de la empresa, pero la cinco veces campeona de WWE dejó en claro que se obliga a mejorar solo por el nombre y calidad de su rival.

“Al estar en el ring con ella y con un estilo diferente me hará mejor. He luchado con rivales como Asuka, Charlotte y otras, todas diferentes. Con el gran prestigio de Ronda y luego de todo lo que ha conseguido hace que se legitime más mi labor”, apuntó.

Cinco veces campeona de WWE y de “Money in the bank”, Alexa Bliss manifestó que con más de dos años en la empresa han sido increíbles, “soy afortunada de las oportunidades que me han brindado”.

Sobre todo, porque ha sido parte del crecimiento y consolidación de la lucha libre femenil en la empresa estadunidense, lo cual quedará marcado el 28 de octubre con la “Evolution”, un evento de pago por evento que será compuesto en su totalidad por luchas de mujeres.

“Quiero ver hasta dónde somos capaces de llegar, creo que estoy lista para liderar esta evolución y mejorar la división femenil, algo que vamos a demostrar en ‘Evolution’”, concluyó. Émxico (NOTIMEX)