Bale dice que Los Ángeles FC "era el lugar en el que quería estar"

Con una gran sonrisa y muy feliz por la cálida bienvenida que ha tenido, Gareth Bale fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Los Ángeles FC de la MLS y aseguró que siente que este es el lugar ideal para él.

"Es un honor increíble estar aquí", afirmó el exjugador del Real Madrid en una rueda de prensa en Los Ángeles (EE.UU.).

"Este club es un proyecto increíble. Después de hablar con Larry Freedman y John Thorrington (ambos copresidentes del equipo), fue muy claro para mí que este era el lugar en el que quería estar", añadió el galés.

El delantero ha firmado un contrato por 12 meses con opción de ampliarlo hasta 2024.

"No he venido aquí para estar seis o 12 meses. He venido aquí para intentar estar lo máximo posible", sostuvo al decir que quiere dejar su "marca" en este equipo no solo a corto plazo.

Por ahora no se sabe el dorsal que tendrá con los angelinos ni tampoco su fecha de debut, pero si se estrenara en el próximo partido del LAFC (el domingo en Nashville) casi coincidiría su primer encuentro en la MLS con su 33 cumpleaños, que será el sábado.

Bale aterriza en Los Ángeles después de guiar este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.

En LAFC encontrará al mejor equipo hasta el momento de la temporada en la MLS, que es líder de la Conferencia Oeste con 39 puntos, que tiene en sus filas como gran referente y capitán al mexicano Carlos Vela y que acaba de fichar a otro veterano europeo de relumbrón como el defensa italiano Giorgio Chiellini.

"Estoy emocionado por poder jugar con todos y ojalá pueda ayudar a mejorar al equipo", dijo tras entrenarse por primera vez este lunes.

"Nuestra meta es intentar ganar un trofeo y haremos todo lo que podamos para hacerlo", añadió.

El galés también tuvo palabras de elogio para Vela ("lo que ha hecho por este equipo desde que llegó es increíble") y para Chiellini ("es un gran jugador, un gran profesional y un gran embajador del fútbol").

Por otro lado, Bale ensalzó el crecimiento de la MLS en los últimos años.

"El nivel está creciendo de verdad. La calidad está mejorando, la liga está mejorando, los estadios están mejorando, los equipos están mejorando. Es una liga que está realmente en crecimiento", argumentó.

"No creo que ya nadie la vea como una liga para jubilarse. Es realmente física y exigente", agregó.

Aunque la de este lunes -con 45 minutos de retraso- fue la presentación oficial, Bale ya tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y a su afición el viernes cuando acudió como espectador al estadio de LAFC para ver la victoria de su conjunto en el derbi angelino por 3-2 ante el Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández.

Muy contento con todo lo que veía a su alrededor, Bale saltó al césped en la previa para saludar al público y escuchar los primeros cánticos en su honor y también estuvo con sus compañeros tras el pitido final celebrando por todo lo alto el triunfo en el partido conocido como 'El tráfico'.

Bale afirmó que los vídeos que había visto antes de llegar del estadio Banc of California "no hacen justicia" al gran ambiente que vivió con la afición de LAFC.

"No hay palabras para describirlo", aseguró sobre su recibimiento.

DEL MADRID A LA MLS

El desembarco de Bale en la MLS pone fin a nueve años de vinculación con el Real Madrid en los que ganó 19 títulos en total, entre ellos cinco Champions League y tres ligas.

El galés llegó al club blanco en 2013 y formó parte del ataque conocido como BBC (Bale, Benzema y Cristiano).

Bale tuvo momentos de enorme brillo en el Madrid como la espectacular chilena que marcó en 2018 en la final de la Champions League contra Liverpool que supuso la decimotercera corona europea para el equipo español.

Sin embargo, su decreciente peso en el equipo, las lesiones y una cesión al Tottenham empañaron en gran parte sus últimos años en el Madrid.

Así, en el curso 2021-2022 Bale solo disputó cinco partidos de liga y dos de la Champions League.

Los murmullos y las críticas en el Santiago Bernabéu sobre el compromiso de Bale con el conjunto blanco crecieron cuando el jugador celebró en 2019 la clasificación de Gales para la Eurocopa con una bandera con un lema ya famoso: "Gales, golf y Madrid, en ese orden". Los Ángeles (EFE)