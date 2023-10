Bicampeonas de la WNBA... se impuso Las Vegas Aces al New York Liberty

Por Rafael ROMERO

Punto final a la tensión. Se acabó la incertidumbre y la especulación. No hubo que llegar al quinto partido para conocer al campeón de la recién finalizada temporada de la WNBA. Las Vegas Aces dispuso de New York Liberty con cerrada pizarra de 70 puntos por 69.

Las discípulas de Becky Hammon -ganadora por segundo año desde el puente de mando-, supieron crecerse ante la presión de sus contrincantes, deseosas de extender la serie decisiva hasta el quinto partido. Las campeonas supieron venir de abajo para sobreponerse a una desventaja considerable de 12 unidades, y por si fuera poco en el último cuarto no perdieron la iniciativa, siempre vieron a sus rivales a través del espejo retrovisor. ¡Que grandes!

A’ja Wilson, uno de los puntales de Las Vegas Aces, resultó seleccionada (con sobrada justicia) la jugadora más valiosa, en el choque del adiós sumó 24 unidades y ganó 16 rebotes. Sencillamente estuvo inmensa. Un galardón muy merecido.

Junto a la férrea oposición de las jugadoras de New York Liberty, prestas a luchar por el título o caer con las botas puestas, el triunfo de las muchachas dirigidas por Hammon es más meritorio si se tiene en cuenta que en esta oportunidad no contaron con los servicios de jugadoras de reconocida clase como Chelsea Gray, Candace Parker y Kiah Stoke. Precisamente por esas ausencias (de marcada connotación) muchos aficionados no contemplaron a Las Vegas Aces entre los equipos favoritos para imponerse, menos aún para retener la corona, pero el plantel no ‘bajó la guardia’ en ningún momento, dicho de otra manera, nunca se rindió.

La directora técnica de las flamantes campeonas (ha triunfado en sus dos temporadas como timonel), tuvo en consideración los aspectos enumerados en el párrafo anterior para dejar sentado que conseguir esta victoria fue más difícil que el resonante triunfo de la campaña anterior.

Sin dudas los amantes del baloncesto (bien llamado deporte ráfaga) en el valle, los seguidores del seleccionado Las Vegas Aces, están de plácemes, el triunfo es justo celebrarlo, sin embargo lo hace más grande el bicampeonato, algo en extremo difícil de materializar.