Ciclista Antonieta Gaxiola fortalece aspecto físico

La ciclista mexicana Antonieta Gaxiola fortalece el aspecto físico en esta época de confinamiento por la pandemia del COVID-19, en espera de regresar a la actividad y buscar un lugar en la selección nacional.

Gaxiola, especialista en las prueba de fondo y medio fondo, destacó que a pesar de entrenar en los rodillos en su casa, también lleva a cabo un plan de fortalecimiento de músculos en piernas y brazos esencial en el ciclismo.

“No sólo trabajo lo relacionado con la bicicleta, sino también hago ejercicios funcionales con ayuda de coaches profesionales en línea y eso me he enfocado últimamente, en trabajar en mis debilidades para fortalecer mi cuerpo y me mente”, destacó.

La sinaloense expresó que con estos ejercicios aeróbicos continua en la actividad a la espera de conocer el plan de trabajo para lo que resta de la temporada y desde luego seguir en el ciclismo en busca de un lugar en la selección nacional.

La exintegrante del programa de televisión Exatlon comentó que es complicado entrenar en casa, más para el ciclismo, porque se requiere de espacios libres para rodar y poner en tonificación las piernas para las pruebas largas.

Mencionó que son tiempos complicados en el país debido a los problemas de salud, pero confía en el regreso lo más pronto posible a la actividad. México (NOTIMEX)