Dominic Thiem: Hay personas que necesitan más apoyo que los tenistas

El austriaco Dominic Thiem volvió a hablar sobre las declaraciones que realizó hace unas semanas acerca del Fondo de Apoyo al Jugador y su negativa para ayudar económicamente a los tenistas de menor ranking.

El número tres de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) lamentó que el mundo del deporte blanco se lanzara en su contra por las frases retomadas en medios de comunicación en lugar de leer sus entrevistas completas y opinó sobre el video que le dedicó la argelina Ines Ibbou.

“No he visto todo el video, pero sí lo que dijo. Yo no dije que no iba a ayudar a todo el mundo, hay jugadores que merecen el apoyo y dan lo mejor de sí mismo, pero creo que si has jugado tenis durante toda tu infancia, ya has tenido una situación más privilegiada”, mencionó a medios franceses.

En su grabación, Ibbou explicó que sus padres no son entrenadores, por lo que luchó por llegar al profesionalismo en condiciones precarias y sin patrocinadores que la impulsaran económicamente a pesar de que se le conoció como “un milagro” de Argelia.

“Creo que hay personas y organizaciones que necesitan más apoyo que los tenistas. Quiero elegir a quién ayudo y que no me obliguen a quién se lo tengo que dar (el dinero). Ya ayudo a jugadores jóvenes en Austria y no hablo de ello por mi imagen, sino porque se lo merecen”, agregó Thiem.

Además, el austriaco matizó sus palabras anteriores al retomar que se ha encontrado con jugadores poco profesionales ya sea en el circuito de la ATP o en los torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) y enfatizó en que triunfar es un resultado directo del esfuerzo constante.

Por otra parte, consideró que los premios del ATP Challenger Tour se distribuyen de manera desigual, por lo que ahí debería haber un cambio que le proporcione mejores ingresos a los tenistas.

“Los premios podrían distribuirse mejor. El nivel es muy alto y es difícil ganar uno, los jugadores de estos torneos deberían ganar más dinero; muchos sólo lo consiguen si llegan a la final”, manifestó el “Príncipe de la Arcilla”. París (NOTIMEX)