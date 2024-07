Efraín Júarez: “Estoy preparado y con confianza para ser ya primer entrenador”

Efraín Juárez (Ciudad de México, 1988) continúa su preparación para “ser ya primer entrenador”. Por eso tomó la decisión, saliendo de su “zona de confort”, de no seguir como segundo técnico del noruego Ronny Delia en la nueva aventura de este en Abu Dabi. El fin de una relación en los banquillos de seis años basada en que el mexicano quiere “pensar en grande”.

Un Efraín Juárez que, en una entrevista con EFE, reconoce que ya ha estado “muy cerca” de estrenarse como primer entrenador en banquillos de Europa, a la vez que ha recibido interés de franquicias de la MLS. Contactos que le hacen confiar en que su oportunidad llegará pronto, a la vez que se pone el objetivo de “ser el primer mexicano en dirigir en Europa fuera de España”.

Además, el exjugador internacional por México analiza la situación del fútbol en su país tras la temprana eliminación de la Copa América y aboga por “apoyar a la selección”.

Pregunta: Han pasado casi cuatro meses desde que se acabó su etapa en el Brujas, ¿En qué ha invertido este tiempo?

Respuesta: Sigo preparándome para ser primer entrenador. He visto mucho fútbol, he estado en muchas partes de Europa viéndome con gente de fútbol; en Inglaterra, Italia, España… Y ya he tenido oportunidades en un par de banquillos en Europa en este tiempo. Además, algo muy importante, es que tomé la decisión de separarme de mi rol de asistente para dar el paso como primer entrenador en un futuro cercano.

Agradecerle mucho a Ronny Delia -que ha fichado por el Al Wahda, de Abu Dabi-. Estuve como asistente suyo en tres clubes, New York City, saliendo campeones, Standard de Lieja y Brujas, tres experiencias que me han dado una gran experiencia de casi seis años y seguridad de que estoy preparado para tomar banquillo como primer técnico.

P: ¿Cómo fue el momento en el que toma la decisión de no seguir con Ronny Delia?

R: Fue una decisión importante y complicada, por salir de mi zona de confort. Pude haber ido con él, económicamente con un contrato importante y potente. Pero tomé la decisión, sacrificando una estabilidad, porque siento que estoy preparado y con mucha ilusión de ser ya primer entrenador.

Y estoy bastante tranquilo, toda mi vida no he ido por el camino fácil y todas esas decisiones como jugador y como entrenador de tomar el riesgo, el camino complicado, fueron buenas decisiones. El tiempo dirá, pero estoy con mucha ilusión y confianza para ser primer entrenador.

P: Ha comentado que tuvo ofertas en Europa ya para ser primer entrenador. ¿Cómo fueron esas conversaciones?

R: Tuve un par de oportunidades en el proceso de búsqueda de un par de clubes. Uno de ellos fue en un club que está peleando por entrar en la ‘Champions League’. Fue un proceso bastante intenso porque el reto lo ameritaba. Nos quedamos muy, muy, cerca; éramos dos candidatos. Y esto me sigue dando mucha ilusión. Que un club importante, campeón y en Europa se fije en mí y te busque me da fuerza para seguir creyendo y luchando para poder obtener una oportunidad”.

P: Y su nombre ha sonado en banquillos de la MLS..

R: Ya tuve un par de acercamientos importantes y por circunstancias personales decidí no dar el paso en su momento. Me buscaron cuando estaba en el New York City y cuando estaba en Brujas. En su momento no se pudo dar, pero es una liga que conozco como la palma de mi mano, jugué ahí, entrené ahí y salí campeón.

Entiendo perfectamente la liga, que es compleja en temas del fútbol, presupuestos… todo lo que se necesita conocer más allá del fútbol lo sé por mi experiencia. En un futuro no muy lejano también me veo con posibilidades de entrenar en una gran liga como la MLS.

P: Su último club fue el Brujas. Tras la marcha del cuerpo técnico que encabezaba junto a Ronny Delia como primer entrenador el equipo fue campeón. ¿Considera suyo también este éxito?

R: El gran trabajo que se hizo permitió al equipo ser campeón. No podemos ocultar que nosotros dirigimos al equipo 50 de sus 62 partidos. Yo lo dejo a consideración cuan importante fue nuestro trabajo, pero no se gana una liga con solo 12 partidos… Salimos por circunstancias ajenas a los resultados que ahora no tiene importancia mencionarlas.

Pero lo único realista en este fútbol son los números, y no mienten. Cuando salimos nosotros estábamos en cuartos de final en ‘Conference League’ y peleando en el grupo por el campeonato. Quiero hacer hincapié en esto, depende de la perspectiva, pero se hizo un gran trabajo y luego se alcanzó el objetivo.

P: En estos seis años de asistente y su experiencia como futbolista ha vivido muchos estilos de fútbol. ¿Por cuál se decanta para cuando le llegue la oportunidad de ser primer entrenador?

R: Soy un técnico al que le gusta el fútbol ofensivo y la alta presión, lo más importante en el fútbol es la pelota. Tener el balón, ser un equipo intenso. Esta es la idea con la que he ido creciendo como asistente en los últimos años. Ser protagonistas tanto de local como de visita. Pero, más allá de eso que parece un cliché, aunque es lo que creo de verdad, las formas importan mucho; y el cómo hacer para que tu equipo llegue a eso.

Claro que tienes que adaptarte a los jugadores, pero la metodología es importantísima y yo te puedo asegurar que con toda la experiencia que tengo en este tiempo, pasando por el grupo más importante del fútbol mundial, como es el City Football Group, entiendo la metodología del fútbol ofensivo.

También considero muy importante el desarrollar jugadores. Y lo he hecho en cada club. En el cuerpo técnico era el único que hablaba español y hay casos de jugadores que hablan español en los que ha habido un gran crecimiento.

A ‘Taty’ Castellanos, titular ahora en la Lazio, lo tuvimos en el New York City y fue el máximo goleador de la MLS; Selim Amallah, ahora en el Valencia; Nicolas Raskin, ahora en el Rangers… Y el más importante en mi carrera: Igor Thiago.

Lo fichó el Brujas cuando llegamos nosotros, tuvo una adaptación complicada, pero hablé mucho con él, estuve encima de él, escuchó… y acabó vendido por 40-45 millones al Brentford, un traspaso récord. Claro que hay más jugadores que hemos desarrollado, pero estos casos demuestran que es importante entender al jugador y hacer que su potencial crezca.

P: Hablemos de México. Primero, se publicó hace unas semanas su nombre como posible futuro entrenador de varios clubes allí. ¿Valora esta posibilidad?

R: Siempre han habido conversaciones con los clubes en México, no hay que olvidar que amo mi país, entiendo la liga, los jugadores, la prensa… He tenido acercamientos de clubes que se interesan por mí. No descarto ninguna posibilidad ahora mismo, pero por el momento quiero enfocarme al 100% en qué puedo encontrar en Europa y luego ver.

Entendiendo lo difícil que es para los mexicanos porque no hemos tenido muchas oportunidades en Europa. Solo en España con Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Nacho Ambriz, Rafa Márquez… Quiero ser el primer mexicano en dirigir en Europa fuera de España; pensar en grande. Esa posibilidad la quiero agotar al máximo. Volvemos a lo de salir de mi zona de confort, es parte de eso y sé que con mi trabajo, esfuerzo y experiencia se puede llegar a dar y hacer este sueño realidad.

P: Usted fue internacional con México. 39 partidos. La selección no pasa un buen momento ahora y en dos años es coanfitriona del Mundial… ¿Cómo valora la situación del fútbol en México?

R: Hay que ser realistas, no pasamos por el mejor momento. Basándonos en resultados. Pero hoy es el momento en el que hay que apoyar a la selección. Mirándolo desde lejos, porque no estoy dentro, creo que hay un pesimismo bastante fuerte. Entendemos y culpamos de que las cosas no se han hecho bien a nivel directivo, pero eso es difícil de juzgar porque no estamos ahí en esa toma de decisiones.

En ese pesimismo me parece que hay una crítica bastante fuerte a la selección basada en que quieren ver cambios basados en la idea del fracaso. Muchas veces se le desea el mal a la selección porque quieren que provoquen cambios de directivos, estructurales en la liga… y eso es lo peor.

Hay que entender que no estamos en un buen momento, pero eso no quiere decir que todo esté mal. Hay que apoyar al técnico, Jaime Lozano, que es un tipo preparado y que puede entender bien las cosas. A veces criticamos el hecho de que no se creen procesos en México y que si no ganas tres partidos te echan… pero tenemos que entender que todo tiene un tiempo.

Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Más allá de juzgar el resultado hay que juzgar el proceso, y si está creciendo dejarlo seguir. Hay muchísimas cosas que evaluar más allá del resultado, que en este negocio es impredecible; puedes jugar bien 90 minutos y en un tiro de esquina el rival te hace gol y pierdes, o al revés; y eso no lo dice todo. Hay que evaluar el proceso y basar en ello la toma de decisiones.

