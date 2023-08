El argentino La Volpe cree que no era útil como consejero de la Federación Mexicana

El entrenador argentino Ricardo La Volpe explicó que no consideró útil su participación en el Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), designada para asesorar a los directivos y el seleccionador nacional.

“Quiero explicarle a la gente que no ha entendido el por qué de mi salida del Consejo. Creo que somos muchas cabezas para una sola persona y siento que más que ayudar, se puede confundir, quiero agradecer a la Federación por haber pensado en mí”, explicó el seleccionador de México en el Mundial de Alemania 2006 en su cuenta de X, antes Twitter.

Además de explicar su salida del consejo, en el que están figuras como los españoles Carles Puyol y Fernando Hierro, el antiguo estratega del Boca Juniors argentino afirmó que aunque no trabaje para la FMF puede apoyar a Jaime Lozano, actual seleccionador mexicano.

“Quiero decirle a Jaime Lozano que acá tiene las puertas abiertas por si necesita algún consejo”, terminó La Volpe su mensaje.

El 10 de agosto pasado, la FMF anunció que “como parte del proyecto de desarrollo del futbol mexicano” del comisionado de la institución, Juan Carlos Rodríguez, un grupo de expertos asesorará a los directivos en un proyecto que tiene como objetivo la Copa del Mundo de 2030.

Además de Puyol y Hierro, los primeros integrantes son Javier Aguirre, Rafael Márquez, Bernardo Cueva y La Volpe, quien días después quedó fuera porque se inconformó por el plan de trabajo.

“Yo no firme nada ni estoy enterado de qué voy a hacer, ni de qué es ese consejo. Yo solamente digo que no puedo ser del consejo si yo no hablo con Lozano (…) Tengo que ver los entrenamientos, no me voy a meter adentro de la cancha, pero sí empezar a intercambiar opiniones”, se quejó La Volpe en entrevista para ESPN.

La FMF anunció la salida de La Volpe y emitió una nota de prensa en la que aclaró el papel que tendrá el Consejo de Expertos, que según el organismo cambiará de integrantes según las necesidades del fútbol mexicano.

Entre las responsabilidades del consejo están mantener sesiones individuales con directivos y el seleccionador mexicano, apoyar en la toma de decisiones, impartir talleres y apoyar en la contratación de especialistas, sin embargo, no participará en actividades del día a día como quería La Volpe. México (EFE)