El brasileño Jardine dice que América será de temer en fase final, a pesar de las lesiones

El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América del fútbol mexicano, aseguró que nadie querrá enfrentar a su equipo en la fase final del torneo Apertura, a pesar de las múltiples lesiones de algunos de sus jugadores.

“Imposible no aceptar que estamos tristes por el tema de las lesiones, pero tenemos la sensación de que vamos a estar fuertes en la fase final. No me gustaría estar del otro lado y enfrentar al América en la fase final en la que este equipo se vuelve muy peligroso”, afirmó el técnico en conferencia de prensa.

Jardine se refirió al mal paso de América en el Apertura 2024, en el que ocupa la décima posición, el límite para acceder al repechaje, consecuencia de una gran cantidad de lesiones que han sufrido sus estelares en diferentes momentos.

“Las adversidades nos hacen más fuertes. La lesión de Víctor Dávila se suma a cosas que no nos deberían pasar tanto, pero debemos encontrar fuerzas en los que están. Víctor quedó fuera del torneo, pero hemos demostrado que sabemos gestionar la presión y eso nos hace más fuertes”, añadió.

El estratega se refirió a la fractura que sufrió el chileno Víctor Dávila en el partido de media semana ante Tijuana de la decimotercera jornada del certamen.

La baja del sudamericano se suma a una larga cadena de jugadores lesionados en la que han estado los uruguayos Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, el paraguayo Richard Sánchez, el español Álvaro Fidalgo y el colombiano Cristian Borja, entre otros.

Jardine mencionó que a pesar de las lesiones y la crisis de resultados la presión no es más grande en su equipo. Según él, era igual o mayor en los dos torneos anteriores en los que terminaron como campeones.

“La presión siempre está. Los dos torneos pasados fuimos líderes con muchos puntos y teníamos gran presión para salir campeones y lo hicimos. Hoy no es diferente, porque en este torneo podemos entrar en el puesto 10 y salir campeón; en la fase final la diferencia de puntos no existe más”, puntualizó.

En la liga de México se clasifican directos a los cuartos de final los ubicados entre el primero y sexto puesto. Los otros dos emergen del repechaje, que juegan los que terminan entre el séptimo y décimo escalón. México (EFE)