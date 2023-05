El medallista mundial de marcha Horacio Nava anuncia su retiro del deporte

El mexicano Horacio Nava, medallista mundial de los 50 kilómetros marcha, anunció su retiro del deporte, en el decimotercer aniversario de uno de sus mejores resultados, la presea de plata en la Copa Mundial del 2010.

“Es tiempo del retiro; quizás la eliminación de mi prueba del calendario internacional haya influido, pero es una decisión tomada con mi equipo y mi familia. Quiero verlo como una celebración; por eso lo hago público en la fecha de mi medalla mundial”, aseguró a EFE el deportista.

Nava es uno de los marchistas latinoamericanos más destacados de la historia; además de terminar segundo en el 2010 en la Copa Mundial de Chihuahua, su ciudad de origen, fue sexto lugar olímpico en Pekín 2008, ganó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en Juegos Panamericanos y dos oros en Centroamericanos y del Caribe.

“Hay sentimientos encontrados, pero me voy contento, fueron 30 años en el deporte, que me lo dio todo; me considero un privilegiado”, aseveró el deportista de 41 años.

Horacio es protagonista de una de las historias de crecimiento más contundentes de deportista hispano en este siglo; en el 2005 se sometió a una cirugía de corazón y después de ella logró sus triunfos más importantes.

Su mejor registro en los 50 kilómetros fue de 3h 42:51, logrado en el Campeonato Nacional de Rusia, en Cheboksary, en el año 2014; y en 20 kilómetros hizo 1h 20:56, aunque pocas veces hizo preparación específica en esa prueba, en la que ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014.

“Me voy feliz. En cada entrenamiento o competencia di lo mejor y me entregué al máximo; gracias al deporte soy mejor persona”, señaló Nava, subteniente del Ejército de México.

Este lunes se celebra el decimotercer aniversario de que Nava fue segundo en la Copa Mundial; en condiciones de calor en Chihuahua caminó los 50 kilómetros en 3h 54:16 y terminó detrás del eslovaco Matej Toth, con 3h 53:30.

“Fue una de las competencias que más disfruté, en mi casa, con mi familia y mi gente, lo cual repetí cuando gané oro en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014; esas veces la gente me acompañó hasta que cantaron el himno de México, fue emocionante”, concluyó. Chihuahua (EFE)