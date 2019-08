Entre el boxeo y el futbol, ‘Betillo’ Hernández

Por Roberto PELÁEZ

Lo tengo todo preparado para este sábado disfrutar de la pelea entre el mexicano Ramón ‘Inocente’ Álvarez y el cubano Erislandi Lara, espero el triunfo del mío, precisa el tijuanense Alberto ‘Betillo’ Hernández, quien se inicia en el mundo del deporte precisamente boxeando.

Efectúo varias peleas allá en Tijuana, comenta, tenía muchos seguidores; ahorita entreno a algunos niños y también enseño futbol, bueno, ya eso lo sabes, el equipo Real Stars ha ganado muchos torneos, en diferentes edades, explica.

Volviendo al pleito pactado para este sábado 31 en Minneapolis, dice, voy a disfrutar la cartelera junto a mi esposa y mi hijo Víctor.

El experimentado técnico acota que este fin de semana tiene compromisos con sus jugadores, me gusta enseñar, sobre todo a los más pequeños, hace algún tiempo atendí seleccionados de hasta bajo 17 años y femeninos, con buenos resultados, asegura.

Después de varios torneos de futbol, lo dejo, descanso unos meses y escucho el ‘llamado’ del boxeo, es el deporte que me gusta, no me perdía una pelea de César Chávez, de Juan Manuel Márquez, y en los últimos tiempos voy a los combates del ‘Canelo’ Álvarez.

Sin embargo, dice sonriente, nunca pensé que me vería de nuevo en las canchas, me llaman los padres, jugadores, y por fin me decido, vuelvo con los niños, es más o menos en la etapa en que me gusta enseñarlos, casi de cero.

Comienzo en el futbol por mi hijo Víctor y sus amigos, enfatiza, después se suman otros equipos, de diferentes categorías, llega el momento que necesito un auxiliar, y realmente es un trabajo bonito, me gusta, aunque absorve mucho tiempo, resalta, en ocasiones tengo que estar atento a cuatro equipos, con partidos uno detrás de otro, casi sin tiempo para hacer las alineaciones, dar indicaciones, es estresante, dice, pero se disfruta, es muy bonito.

Enseñarles a patear el balón, a pasar, tirar a puerta, hacer fintas, hidratarse, son elementos del juego que me gusta trasmitir a los más pequeños, además de platicarles sobre el comportamiento fuera de las canchas, la importancia de los estudios, el respeto a los padres, a los árbitros, a los rivales... todo eso me gusta, lo disfruto, afirma ‘Betillo’ Hernández.

En el futbol, expresa, tengo la posibilidad de conocer a muchos entrenadores, a jugadores, árbitros, presidentes de diferentes ligas, a muchos padres, siempre sobre la base del respeto, abunda; por los resultados uno se hace de un nombre en el futbol del valle, nos invitan a este o aquel torneo; ahí vamos, los niños le ponen muchas ganas.

Vuelve sobre el boxeo, recuerdas el pleito del ‘Canelo’ con Lara, pregunta... algunos dicen que ‘Inocente’ pega duro, y Lara es estilista, su estilo no gusta mucho.

Llega el estrechón de manos, y ya en la despedida una pregunta queda en el aire, y ‘Betillo’ insiste: periodista, oiga periodista, y usted quién cree que gane.