Estados Unidos desea mantener su hegemonía en Preolímpico Femenil

Con el objetivo de mantener su hegemonía en el Preolímpico Femenil de la Confederación de Futbol de la Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), la selección de Estados Unidos inició su camino hacia Tokio 2020 en contra del modesto representativo de Haití.

Desde la instauración del torneo, en 2004, el cuadro estadounidense ha ganado todas las ediciones con autoridad y, al ser anfitrión este 2020, se espera que refrende el título y llegue a la justa olímpica con autoridad.

Aunque parece un endeble rival, el conjunto caribeño busca dar la sorpresa, ya que carga el papel de víctima en el certamen, pero sin presión o responsabilidad de una actuación triunfal, llega con nada que perder y todo por ganar.

Con Megan Rapinoe, Balón de Oro y premio The Best 2019, como su máximo estandarte, el equipo de las barras y las estrellas es favorito, no sólo para la justa de la Concacaf, sino también para los Juegos Olímpicos de este año.

En punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, el estadio del Dynamo de Houston, de la Major League Soccer (MLS), será el escenario para el segundo choque que inaugurará la disputa por los dos boletos para Tokio 2020. Houston (NOTIMEX)