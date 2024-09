Javier Aguirre, “sorprendido” por la versión entrenador de Rafa Márquez

Javier Aguirre, seleccionador de fútbol de México, se declaró “sorprendido gratamente” con el rol de entrenador de Rafael Márquez, uno de sus ayudantes.

“Me ha sorprendido gratamente, lo tuve de jugador en dos mundiales, lo conozco bien, y ahora me ha sorprendido su aplomo, ya sabía de su liderazgo natural, pero ahora está entrenado para ser líder”, dijo a un día del partido amistoso con Nueva Zelanda, que marcará el debut en la tercera etapa de ‘el Vasco’ Aguirre en el banquillo tricolor.

El extécnico del Atlético de Madrid fue designado entrenador de México en julio pasado, en un proceso que concluirá después del Mundial 2026, tras lo cual Aguirre le cederá el banquillo a Márquez, quien firmó un contrato para guiar a la selección rumbo a la Copa del Mundo 2030.

“Rafa me ha ayudado mucho, tiene una escuela fantástica como jugador y entrenador (la del FC Barcelona), una visión de juego que me aporta y me ha sorprendido gratamente. Le he soltado al equipo y lo hace muy bien, es un hombre de fútbol, tiene cinco mundiales, es campeón Champions y es mexicano, mira cuántas virtudes”, añadió el exmanejador del Mallorca.

Para el duelo ante Nueva Zelanda, Aguirre adelantó que usará un sistema 4-2-3-1 y confirmó a tres de los 11 titulares, el guardameta Raúl Rangel, el centrocampista Luis Romo y el delantero Santiago Giménez.

“Estoy buscando la posibilidad de jugar con un mediapunta detrás del delantero, la línea de cuatro en el fondo se adecua más a los jugadores que tenemos. Mañana pensamos en tener dos contenciones y gente por fuera, a ver cómo se sienten los jugadores”.

Aguirre dirigirá a México en su tercer Mundial en 2026, luego de comandar al Tri en las citas de 2002 y 2010, en las que tuvo el mismo resultado, unos octavos de final.

La diferencia en las dos ocasiones anteriores es que en 2026, México será anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá.

“Jugar un Mundial en tu casa no se compara con nada. Ya jugué Champions League, dirigí en Europa, en Copa Asia y África, pero no hay nada mejor que se compare con competir con un estadio lleno de hinchas que te apoyan”, comentó Aguirre, quien como jugador representó a México en la Copa del Mundo de 1986, la segunda que acogió el país (la primera fue en 1970).

El ‘Vasco’ confirmó que César Montes, central del Almería español, abandonará al equipo después del partido ante Nueva Zelanda, para cerrar su traspaso al fútbol ruso.

“César no ha tenido actividad en su equipo español y hay oportunidad de ir a un equipo ruso, quiere continuar su carrera Europa, seguir jugando y yo le he autorizado para luego de este partido abandone la concentración, cerrar con el equipo ruso y continuar su carrera en el viejo continente”.

Después de medirse a Nueva Zelanda, Aguirre tendrá su segundo partido con México este martes 10 de septiembre, ante Canadá, en el último duelo del Tri en la fecha FIFA de septiembre. Redacción Deportiva (EFE)