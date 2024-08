Jenni Hermoso, sobre su falta de minutos: “Hay cosas que no tienen respuesta”

Jenni Hermoso, futbolista del Tigres mexicano y de la selección española, explicó sobre su falta de minutos en la fase de grupos del torneo olímpico que “hay cosas que no tienen respuesta, ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo, o no, es lo que me toca”.

La internacional, que fue suplente ante Japón y contra Nigeria no llegó a disputar ningún minuto, partió como titular contra Brasil y jugó 59 minutos, un tiempo que le pareció “poquito”.

“Por fin. Yo también lo esperaba. Estoy aquí también para disfrutar de esto. Me he sentido bien. Ha sido poquito, para que te voy a mentir. Al final el partido bien, 2-0, otros tres puntos y pensando ya en esos cuartos”, respondía a las radios RNE y Cope.

Hermoso explicó que “estoy perfectamente. Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días, me sigo sintiendo igual de bien”.

Sobre el partido, la futbolista analizó que “los equipos nos saben jugar a lo que ellos quieren para que nosotras no saquemos nuestro juego. Nos cuesta meter esos goles, nos cuesta ese juego fluido que tiene España, pero el fútbol a veces es así, no siempre vas a jugar bien. Hemos venido aquí con un objetivo y cada vez estamos más cerca”.

“Ha sido un partido un poco surrealista, con muchísimo tiempo parado. No sé qué tiempo con el balón corriendo hemos jugado. Ellas venían con esa mentalidad de tener un partido así, pero el fútbol acaba ganando”, apuntó Hermoso sobre el partido, que se alargó hasta los casi 25 minutos de tiempo añadido (7 en la primera parte y 16 en la segunda).

Por último, la máxima goleadora de la selección española apuntó que “tenemos que mejorar muchas cosas, pero ya pensamos en el siguiente partido”. Burdeos (EFE)