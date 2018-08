Juan Hernández lamenta que laterales se desaprovechen en Tricolor

El ex defensa Juan Hernández lamentó que los laterales naturales se desaprovechen en la selección mexicana de futbol y se haya improvisado a un zaguero central para actuar por las bandas.

Para la pasada Copa del Mundo Rusia 2018, el ex jugador del América jamás entendió que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio no haya citado a elementos como Paul Aguilar, de Águilas, o a Jesús Sánchez, de Chivas de Guadalajara.

“Sí había (laterales), estaba Paul Aguilar, el de Chivas, el ‘Chapo’; sí había laterales. Hoy me preocupa el futbol que se desarrolla, hoy quieren hacer un futbol más defensivo que ofensivo, por eso se preocupan más por poner a un defensa central como lateral para que marque, pero no tienen salida”.

Abundó: “No entendí a Osorio en no llevar a Paul Aguilar y tampoco lo entendí con el doctor Mejía Barón en el 94, cuando decidió convertir un medio en lateral como Jorge Rodríguez y me dejaron a mí; realmente no sé qué piensen los entrenadores, si tú tienes una característica como jugador se respeta”.

Estableció que “si hay jugadores que saben atacar, generan huecos, pues hay que aprovecharlos”.

Ante los medios de comunicación, tras anunciarse el partido de leyendas entre Cruz Azul y América, Hernández se inclinó por Miguel Herrera para que regrese a dirigir al combinado "Tricolor".

“Miguel es un tipo de mucha experiencia. Pienso que Miguel es el indicado para agarrar las riendas de la selección nacional, lo demostró en 2014, no llegó al quinto partido, al igual que el resto de los entrenadores, pero con la experiencia que va adquiriendo día con día yo creo que Miguel es el candidato a agarrar la selección nacional”.

Explicó que existen diferencias entre “Piojo” Herrera y el argentino Matías Almeyda, quien es otro de los candidatos para dirigir al Tricolor.

“Hay diferencias tácticas. Matías Almeyda hizo un gran trabajo con el equipo de Chivas, ahora que no está les está costando mucho trabajo; Almeyda es una gente muy preparada, pero yo me inclinaría más por Miguel Herrera, que es mexicano y también no descarten al Potro (Raúl) Gutiérrez, que trabajo bien en juveniles y no se le ha dado la oportunidad”.

En cuanto a la actualidad de Águilas, el campeón azulcrema en la década de los 80 subrayó: “Yo lo veo bien, siempre el equipo está diseñado para pelear por el título, Miguel Herrera es un gran entrenador, hay un gran plantel, la directiva siempre está al pendiente de las necesidades del jugador y eso te da la pauta para pensar que a final del torneo estemos peleando por el título”. México (NOTIMEX)