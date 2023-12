Juan Soto afirma que será “muy emocionante” jugar ante los hispanos en Nueva York

El dominicano Juan Soto habló por primera vez sobre su cambio a los Yanquis de Nueva York y señaló que para él será muy emocionante jugar ante el público hispano en esa metrópolis.

“Para mí será muy emocionante jugar en la ciudad de Nueva York, como lo he dicho siempre, es bonito venir aquí (Nueva York) y dar lo mejor de nosotros para la comunidad dominicana y no solo para la dominicana, sino para toda la comunidad hispana que está en la ciudad de Nueva York”, expresó Soto en un encuentro virtual con la prensa.

“Creo que será un momento bien bonito, bien interesante y trataré de disfrutarlo al ciento por ciento; esperemos en Dios ganar los más partidos que se puedan y que podamos disfrutarlo mucho más”, agregó sobre la experiencia que espera al vestir la camiseta del equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas.

Soto, quien fue cambiado desde los Padres a los Yanquis junto al también jardinero Trent Grisham, reveló que cuando recibió la llamada del gerente general del equipo de San Diego, A.J. Preller, se encontraba jugando videojuego con sus amigos.

“Recibí la llamada del gerente de los Padres y me dio la noticia. Tuve muchas emociones encontradas, fue algo impactante, en verdad me sentí un poco triste, porque hice muchos amigos en San Diego, tremenda organización”, narró Soto.

Aunque señala su incomodidad ante lo ocurrido, admitió sentirse emocionado, ya que entiende que pasó de un equipo con posibilidades de ganar, a otro que también las tiene.

“Fue un poquito incómodo esa parte, pero también algo emocionante porque venía de una organización que tenía el chance de ganar la Serie Mundial, a otra que también tiene un buen chance de ganar la Serie Mundial, al final me sentí bien y me sentí contento de poder venir a los Yanquis de Nueva York”, explicó el toletero, de 25 años.

Soto, quien resaltó las buenas relaciones que logró desarrollar con los jugadores de los Padres, reveló que ha recibido llamadas del arubeño Xander Bogaerts y de su compatriota Fernando Tatis Jr., quienes le expresaron su “molestia” por su salida del club de la Liga Nacional.

“Hablé con Bogaerts y Tatis, ellos me llamaron y estuvimos conversando, son tremendas personas, esos muchachos siempre tuvieron pendiente de mí, ellos se sintieron un poquito incómodos con el cambio, principalmente Tatis, pero así es la pelota, así es el negocio y tenemos que aceptar que así son las cosas”, expresó Soto, quien mostró su satisfacción por la relación de amistad con ambos jugadores.

Sobre la sensación de saber que defenderá el uniforme a rayas de los Yanquis, dijo que “es un sentimiento diferente. Desde pequeño siempre vives viendo eso (el logotipo de los Yanquis) en la calle y en todo lugar, y ahora ir a la ciudad de Nueva York, ponerte esto y representar a los dominicanos, es una experiencia diferente y bien bonita”.

Al final de este proceso, que culminó con su llegada a Nueva York, Soto entiende que este movimiento fue lo mejor para ambas partes.

“Creo que fue lo mejor para mí y para la organización de los Padres”, afirmó. Redacción Deportiva (EFE)