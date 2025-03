La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez anuncia nuevo equipo y fija su meta en Los Ángeles 2028

La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez, actual campeona nacional contrarreloj, anunció que durante este año correrá en diferentes campeonatos de Latinoamérica bajo la marca del equipo femenino Macizo Banrural, de Guatemala, para “llegar en buen estado a los Juegos Panamericanos y Bolivarianos”, y así cumplir con su “sueño vivo” de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Núñez, nacida en Riobamaba, en la provincia de Chimborazo, cuenta en su carrera con una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2023 y con una medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Bolivarianos 2022.

A pesar de que Núñez aseguró que su prioridad era “estar en un conjunto netamente ecuatoriano”, el equipo guatemalteco por el que finalmente se decantó “ofrece mejor calendario” para “llegar en un buen estado” a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre, también en Perú.

Con este nuevo equipo, la ciclista ecuatoriana espera sellar su participación en las cinco vueltas más importantes de Latinoamérica que recorren los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia y Ecuador.

Con esta decisión, la riobambeña deja atrás su etapa en el Team Liv Toscana Mitsubishi ecuatoriano, con el que estaba desde principios de año.

“Era un objetivo personal poder estar en una Vuelta a Colombia con un equipo ecuatoriano. Ahora no se puede, pero hay opciones, tenemos nuevo equipo, tenemos más calendario, más carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y eso es lo que me motiva a seguir sobre mi caballito de acero”, dijo.

A corto plazo, Núñez explicó que entre sus planes está “poder pelear la clasificación general de la vuelta a El Salvador”, una competencia que contará con la participación de unos 35 equipos en la que tendrá que verse las caras con varios grupos ciclistas ‘World Tour’, la máxima categoría del ciclismo mundial.

Por otro lado, descartó su posible participación en la Clásica Internacional de Tulcán, carrera amateur que se realiza anualmente en Ecuador, debido a los problemas físicos que le ocasionó una caída en la Clásica de Huaca, donde, a pesar del traspié, consiguió alzarse con el primer puesto.

“Soy de las deportistas y corredoras a las que le gusta terminar lo que empieza y no dejar las cosas a medias. Estar preparada para lo que serán los Grand Prix y la vuelta a El Salvador es uno de los objetivos principales como equipo y personal también”, añadió.

“Puertas abiertas” a competir en Europa

En cuanto a la posibilidad de correr en competiciones europeas, la ciclista ecuatoriana respondió que “las puertas están abiertas” y, aunque señaló que la decisión de hacerlo este año en Latinoamérica fue suya, no descartó “sorpresas” a mitad de año.

“El nuevo equipo me da la oportunidad de ser líder de tres de las grandes vueltas (de Latinoamérica) y las puertas para volver a Europa no están cerradas, simplemente este año quiero disfrutar aquí en casa y poder hacer estas vueltas que antes no había hecho”, afirmó.

Además de sus reconocimientos deportivos, Miryam Núñez también es reconocida como la primera ciclista ecuatoriana en firmar con un equipo europeo profesional. Quito (EFE)